Karas Ukrainoje. Sprogimai ir raketų grėsmė Rusijoje: užtemo Belgorodas, Briansko srityje liepsnoja svarbi gamykla

Rusijos užsienio reikalų ministras įspėjo apie „ryžtingą atsaką“ į bet kokią „agresiją“ po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas parėmė raginimus numušti Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius NATO oro erdvę.
„Rusija kaltinama beveik planavusi pulti Šiaurės Atlanto aljansą ir Europos Sąjungos šalis“, – sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.
„Rusija niekada neturėjo ir neturi tokių ketinimų. Tačiau bet kokia agresija prieš mano šalį bus sutikta ryžtingu atsaku“, – sakė jis.
Keletas NATO šalių teigia, kad Rusijos naikintuvai ir dronai pastarosiomis savaitėmis pažeidė jų oro erdvę Europoje, ir kaltina Maskvą išbandant aljansą.
Antradienį paklaustas, ar mano, kad NATO šalys turėtų numušti bet kokius Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius jos oro erdvę, D. Trumpas atsakė: „Taip, manau.“
D. Trumpas anksčiau gyrėsi savo šiltais santykiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o praėjusį mėnesį pakvietė jį į derybas Aliaskoje. Taip jis nutraukė kelerius metus trukusį Vakarų šalių Rusijos lyderio izoliavimą, prasidėjusį šiam įsakius 2022 m. įsiveržti į Ukrainą.
Tačiau vėliau D. Trumpas išreiškė nusivylimą V. Putinu ir pareiškė, kad Ukraina turėtų atgauti visą Rusijos užimtą teritoriją ar netgi peržengti jos sieną.
S. Lavrovas vis tiek stengėsi pagirti D. Trumpą, kuris, nepaisant viešų samprotavimų apie V. Putiną, dar nepritaikė Rusijai naujų ekonominių sankcijų, kuriomis jau seniai grasina.
„Dabartinės JAV administracijos požiūryje matome ne tik norą prisidėti prie realių Ukrainos krizės sprendimo būdų, bet ir norą plėtoti pragmatišką bendradarbiavimą, neužimant ideologinės pozicijos“, – sakė S. Lavrovas.
