F. Merzas: Trumpo planas dėl taikos Gazos Ruože yra geriausia galimybė užbaigti karą

Izraelio pritarimas planui, apie kurį pirmadienį po vizito Baltuosiuose rūmuose paskelbė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, yra reikšmingas žingsnis į priekį, sakė F. Merzas.
Jis tvirtino, kad dabar palestiniečių grupuotė „Hamas“ turi sutikti ir atverti kelią taikai, o Vokietija yra pasirengusi konkrečiai prisidėti prie plano įgyvendinimo.
Antradienį F. Merzas kanceliarijoje Berlyne priėmė vokiečių, paimtų įkaitais per „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje 2023 m. spalio 7 d., artimuosius. Jis paragino palestiniečių grupuotę, Europos Sąjungos ir JAV laikomą teroristine organizacija, paleisti visus įkaitus.
Užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas anksčiau D. Trumpo pasiūlymą pavadino „unikalia galimybe“, suteikiančia vilties šimtams tūkstančių anklave kenčiančių žmonių.
„Pagaliau izraeliečiams ir palestiniečiams atsirado vilties, kad šis karas netrukus gali baigtis“, – sakė J. Wadephulas.
Friedrichas MerzasGazos RuožasIzraelis
Rodyti daugiau žymių