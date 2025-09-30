Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Itin brangus smūgis okupantams: Kryme susprogdinta brangi Rusijos sistema

2025 m. rugsėjo 30 d. 15:46
Lrytas.lt
Naktį į antradienį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų (SSO) daliniai Kryme smogė brangiai kainavusiai Rusijos „Triumf“ S-400 priešlėktuvinės raketų sistemos radiolokacinei stočiai, skelbia šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
„Simboliška, kad priešo brangi oro gynybos sistema, skirta, be kita ko, kovai su bepiločiais orlaiviais, buvo neutralizuota SSO smogiamaisiais dronais.
Radiolokacinė stotis yra S-400 „Triumf“ komplekso „akys“. Be stebėjimo ir taikinių nukreipimo elemento visa sistema praranda kovinį pajėgumą“, – teigiama pranešime.
Generalinis štabas pabrėžia, kad SSO daliniai toliau daro reikšmingą žalą priešui, spartindami jo negalėjimą tęsti tolesnius kovos veiksmus.
Tai pirmas kartas, kai Rusijos radiolokacinės stotys (RALS) iš S-400 „Triumf“ komplekso buvo sunaikintos laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje.
Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kad rugpjūčio 28-osios naktį Aktyviųjų operacijų departamento specialiosios pajėgos smogė šiam taikiniui laikinai okupuoto Krymo teritorijoje.
Tuomet buvo atakuotas Rusijos S-400 „Triumf“ oro gynybos sistemos radiolokacinis kompleksas 91N6E.
„Triumf“ yra S-400 sistemos eksporto versijos pavadinimas. Vienos divizijos, sudarytos iš keturių S-400 priešlėktuvinių raketų sistemų, sutartinė vertė siekia apie 625 mln. JAV dolerių.
RusijaUkrainasmūgis
