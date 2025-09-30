Itin brangus smūgis okupantams: Kryme susprogdinta brangi Rusijos sistema

„Simboliška, kad priešo brangi oro gynybos sistema, skirta, be kita ko, kovai su bepiločiais orlaiviais, buvo neutralizuota SSO smogiamaisiais dronais.
Radiolokacinė stotis yra S-400 „Triumf“ komplekso „akys“. Be stebėjimo ir taikinių nukreipimo elemento visa sistema praranda kovinį pajėgumą“, – teigiama pranešime.
Generalinis štabas pabrėžia, kad SSO daliniai toliau daro reikšmingą žalą priešui, spartindami jo negalėjimą tęsti tolesnius kovos veiksmus.
Tai pirmas kartas, kai Rusijos radiolokacinės stotys (RALS) iš S-400 „Triumf“ komplekso buvo sunaikintos laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje.
Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kad rugpjūčio 28-osios naktį Aktyviųjų operacijų departamento specialiosios pajėgos smogė šiam taikiniui laikinai okupuoto Krymo teritorijoje.
Tuomet buvo atakuotas Rusijos S-400 „Triumf“ oro gynybos sistemos radiolokacinis kompleksas 91N6E.
„Triumf“ yra S-400 sistemos eksporto versijos pavadinimas. Vienos divizijos, sudarytos iš keturių S-400 priešlėktuvinių raketų sistemų, sutartinė vertė siekia apie 625 mln. JAV dolerių.