Izraelio ataka Gazoje: milžiniškas pastatas sugriuvo per kelias akimirkas

2025 m. rugsėjo 30 d. 06:39
Lrytas.lt
Izraelio pajėgos smogė vienam aukščiausių Gazos pastatų „Mecca Tower“, o socialiniuose tinkluose paskelbtas atakos momentą fiksuojantis vaizdo įrašas. Apie smūgį 2025 m. rugsėjo 28 d. praneša „Anadolu Agency“.
„Mecca Tower“ buvo prieglobsčiu šimtams blaškomų palestiniečių šeimų. Greta jo stovėjo daugybė civilių apgyvendintų palapinių, nurodo „Anadolu Agency“.
Izraelio kariuomenė įspėjo gyventojus api smūgį ir nurodė evakuotis į Al-Mawasi rajoną pietų Gazoje. Tai vadinama „saugia zona“, tačiau, kaip pabrėžia „Anadolu Agency“, ši vieta ne kartą buvo atakuota, žuvo šimtai žmonių, o gyvenimo sąlygos apibūdinamos kaip brutalios.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelio smūgiai sunaikino dešimtis daugiaaukščių ir šimtus gyvenamųjų pastatų Gazos mieste. Palestinos organizacijos ir pareigūnai tvirtina, kad tikslas – priverstinis gyventojų perkėlimas prieš teritorijos užėmimą.
„Turkiye Today“ rašo, kad ataka prieš „Mecca Tower“ atitinka esą nuoseklų svarbių pastatų griovimo modelį. Rugsėjo 15 d. buvo sunaikinta 20 aukštų „Al-Ghafri“ pastatas, anksčiau laikytas aukščiausiu Gazoje.
IzraelisGazaGazos Ruožas
