Izraelio ataka Gazoje: milžiniškas pastatas sugriuvo per kelias akimirkas

„Mecca Tower“ buvo prieglobsčiu šimtams blaškomų palestiniečių šeimų. Greta jo stovėjo daugybė civilių apgyvendintų palapinių, nurodo „Anadolu Agency“.
Izraelio kariuomenė įspėjo gyventojus api smūgį ir nurodė evakuotis į Al-Mawasi rajoną pietų Gazoje. Tai vadinama „saugia zona“, tačiau, kaip pabrėžia „Anadolu Agency“, ši vieta ne kartą buvo atakuota, žuvo šimtai žmonių, o gyvenimo sąlygos apibūdinamos kaip brutalios.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelio smūgiai sunaikino dešimtis daugiaaukščių ir šimtus gyvenamųjų pastatų Gazos mieste. Palestinos organizacijos ir pareigūnai tvirtina, kad tikslas – priverstinis gyventojų perkėlimas prieš teritorijos užėmimą.
„Turkiye Today“ rašo, kad ataka prieš „Mecca Tower“ atitinka esą nuoseklų svarbių pastatų griovimo modelį. Rugsėjo 15 d. buvo sunaikinta 20 aukštų „Al-Ghafri“ pastatas, anksčiau laikytas aukščiausiu Gazoje.
IzraelisGazaGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių