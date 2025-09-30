Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis tvirtina, kad pagalbos Gazai flotilė per užsienio tinklą yra susijusi su „Hamas“

2025 m. rugsėjo 30 d. 15:09
Izraelis, remdamasis palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ dokumentais, apkaltino humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui gabenančią flotilę tiesioginiais ryšiais su šios teroristinės organizacijos užsienio sparnu.
Daugiau nuotraukų (1)
„Gazos Ruože aptikti ir pirmą kartą atskleidžiami „Hamas“ dokumentai rodo tiesioginį flotilės vadovų ryšį su teroristine organizacija „Hamas“, – antradienį platformoje „X“ parašė Izraelio užsienio reikalų ministerija.
„Pasaulinė sumudo flotilė“, kurią sudaro apie 50 laivų, šiuo metu plaukia Gazos Ruožo link, siekdama pralaužti Izraelio vykdomą pakrantės teritorijos jūrų blokadą ir pristatyti humanitarinę pagalbą palestiniečiams.
Izraelio užsienio reikalų ministerija paaiškino, kad šiuose dokumentuose yra vadinamosios Užsienio Palestiniečių konferencijos (PCPA), kuri, jos teigimu, „veikia kaip „Hamas“ atstovybė užsienyje“ ir kurią ji sieja su šia flotile, narių sąrašas.
Ministerija pareiškė, kad šiame sąraše yra Zaheras Birawis – jos teigimu, „PCPA „Hamas“ sektoriaus Jungtinėje Karalystėje vadovas“ bei kelių per pastaruosius 15 metų į Gazos Ruožą vykusių flotilių organizatorius.
Ministerija paskelbė nuotrauką, kurioje, jos teigimu, Z. Birawis matyti stovintis už Švedijos pilietės Gretos Thunberg ir kitų flotilės aktyvistų nugarų.
Anot Izraelio valdžios institucijų, kitoje nuotraukoje Z. Birawis stovi šalia buvusio „Hamas“ politinio sparno vadovo Ismailo Haniyeh, kurį Izraelis daugiau nei prieš metus nužudė nuotoliniu būdu valdomu sprogmeniu.
Nepriklausomą šios informacijos patikrinimą atlikti nebuvo galimybių. Flotile plaukiantys aktyvistai į prašymą pakomentuoti šiuos kaltinimus kol kas neatsakė.
IzraelisflotilėGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.