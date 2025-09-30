Kremlius: Rusija D. Trumpo taikos Gazos Ruože plane nedalyvauja

„Iš amerikiečių nebuvo jokių signalų“, – Maskvoje sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurio žodžius cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.
Tačiau jis teigė, kad Rusija remia D. Trumpo pastangas. „Tikimės, kad šis planas bus įgyvendintas ir kad jis padės pakreipti įvykių Artimuosiuose Rytuose raidą taikiu keliu“, – sakė D. Peskovas.
Jis pridūrė, kad Rusija nuo seno palaiko ryšius su visomis Artimųjų Rytų šalimis ir yra pasirengusi prisidėti prie taikaus sprendimo.
Pirmadienį Vašingtone susitikęs su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu D. Trumpas paskelbė planą. Juo siekiama nutraukti karo veiksmus ir pasiekti, kad palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ pasitrauktų iš valdžios Gazos Ruože.
RusijaDmitrijus PeskovasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
