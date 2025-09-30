Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Kremlius: Rusija D. Trumpo taikos Gazos Ruože plane nedalyvauja

2025 m. rugsėjo 30 d. 18:00
Rusija nedalyvauja JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plane, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože, antradienį pareiškė Kremlius.
„Iš amerikiečių nebuvo jokių signalų“, – Maskvoje sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurio žodžius cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.
Tačiau jis teigė, kad Rusija remia D. Trumpo pastangas. „Tikimės, kad šis planas bus įgyvendintas ir kad jis padės pakreipti įvykių Artimuosiuose Rytuose raidą taikiu keliu“, – sakė D. Peskovas.
Jis pridūrė, kad Rusija nuo seno palaiko ryšius su visomis Artimųjų Rytų šalimis ir yra pasirengusi prisidėti prie taikaus sprendimo.
Pirmadienį Vašingtone susitikęs su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu D. Trumpas paskelbė planą. Juo siekiama nutraukti karo veiksmus ir pasiekti, kad palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ pasitrauktų iš valdžios Gazos Ruože.
RusijaDmitrijus PeskovasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
