Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Po dronų skrydžių Danija stiprina energetikos sektoriaus saugumą

2025 m. rugsėjo 30 d. 17:19
Danija sustiprino energetikos objektų apsaugą dėl sabotažo ir hibridinių išpuolių pavojaus, antradienį pranešė vyriausybė, kai anksčiau visoje Šiaurės šalyje buvo pastebėti skraidantys neatpažinti dronai.
Energetikos ministras Larsas Aagaardas Danijos žiniasklaidai sakė, kad energetikos sektoriaus „pasirengimo lygis“ buvo padidintas iki oranžinio, antrojo pagal didumą.
„Bijome, kad kas nors gali kėsintis į mūsų energijos tiekimą, o šalis be energijos tiekimo yra nefunkcionuojanti“, – transliuotojui TV2 sakė L. Aagaardas.
Neseniai neatpažinti dronai buvo pastebėti visoje Danijoje, tai privertė uždaryti kelis oro uostus, įskaitant Kopenhagos – didžiausią oro uostą Šiaurės Europoje.
Dronai buvo pastebėti ir virš Danijos karinių objektų, tačiau nuo rugsėjo 27 d. naujų pranešimų apie dronus nebuvo.
Kopenhagoje trečiadienį ir ketvirtadienį vyks Europos Sąjungos viršūnių susitikimas. Siekdama užtikrinti jo saugumą, Danija pranešė iki penktadienio uždaranti oro erdvę visiems civilių dronų skrydžiams, kad priešo dronai nebūtų su jais supainioti.
„Kalba eina ne vien apie dronus. Reikia nukreipti žvilgsnį į pasaulio energetikos infrastruktūrą ir didinti sąmoningumą“, – TV2 sakė L. Aagardas.
Pastarąjį kartą Danija padidino savo energetikos objektų saugumo lygį 2022 m. rugsėjį po sabotažo „Nord Stream“ dujotiekiuose Baltijos jūroje.
