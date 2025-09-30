Vokietijos kancleris: mes nekariaujame, bet ir nebegyvename taikoje

Kalbėdamas laikraščio „Rheinische Post“ organizuotame renginyje, F. Merzas sakė, kad taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką keičia grubi galios politika, dažnai lydima karinės jėgos.
„Gyvename visiškai kitokiame pasaulyje“, – sakė jis.
F. Merzas išreiškė susirūpinimą dėl neseniai įvykusių bepiločių orlaivių skrydžių Danijoje ir šiaurinėje Vokietijos Šlėzvigo-Holšteino žemėje. Jis sakė, kad nors dronai tarsi ir neginkluoti, vis dėlto juose įrengtos stebėjimo technologijos, o jų sparnų plotis siekia iki aštuonių metrų.
„Mes vis dar tiksliai nežinome, iš kur jie atsirado, bet įtariama, kad jie yra iš Rusijos“, – sakė jis.
Kovoti su šia grėsme sudėtinga, nes Vokietija yra tankiai apgyvendinta, sakė F. Merzas, pridurdamas, kad aštuonių metrų dydžio drono negalima tiesiog numušti danguje.
„Jis gali nukristi į kiemą, vaikų darželį ar ligoninę. Tikrai turime atidžiai žiūrėti, ką darome“, – sakė jis, pabrėždamas, kad geriausia būtų užkirsti kelią tokiems dronams apskritai patekti į Europos oro erdvę.