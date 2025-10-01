Atskleidė Kremliaus ir FSB klastingą planą prieš NATO šalis

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Atskleidė Kremliaus ir FSB klastingą planą prieš NATO šalis

2025 m. spalio 1 d. 11:40
Lrytas.lt
Rusija ir Baltarusija gali vykdyti specialiųjų pajėgų sabotažo operacijas prieš Lenkijos kritinę infrastruktūrą ir dėl šių veiksmų suversti kaltę Ukrainai. Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.
Daugiau nuotraukų (15)
Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba (SZR) rugsėjo 30 d. nurodė, kad Ukraina neva rengia puolimą prieš Lenkijos kritinę infrastruktūrą „kitos valstybės vardu“, kad galėtų apkaltinti Rusiją ir Baltarusiją.
Rusijos žvalgyba teigia, kad Ukrainos gynybos ministerijos Žvalgybos generalinis direktoratas ir Lenkijos žvalgyba tariamai siųs į Lenkiją sabotažo ir žvalgybos grupę, kurią sudarys Rusijos ir Baltarusijos piliečiai iš proukrainietiškojo „Laisvės Rusijai“ legiono ir Konstantino Kalinausko pulko.
Šios pajėgos spaudos konferencijoje tariamai apsimes Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų kariais, kai jas sulaikys Lenkijos saugumo tarnybos, o proukrainietiškos pajėgos apkaltins Rusiją ir Baltarusiją įvykdžius užpuolimus.
Rusijos žvalgyba teigia, kad Ukraina neva tuo pačiu metu gali surengti „ataką“ prieš kritinę infrastruktūrą Lenkijoje, siekdama „padidinti visuomenės rezonansą“.
Pagal Rusijos specialiųjų pajėgų versiją, Ukraina tariamai bando pasinaudoti neseniai įvykusiais dronų išpuoliais NATO oro erdvėje, kad kurstytų antirusiškas nuotaikas Lenkijoje, paspartintų karo eskalavimą ir paskatintų Europos šalis įsikišti į konfliktą Ukrainos naudai.
Fiktyvi technologija
ISW ekspertai yra įsitikinę, kad Kremlius tikriausiai pavedė FSB paskelbti šį pareiškimą, siekiant išvengti atsakomybės už galimą būsimą Rusijos ir Baltarusijos pajėgų diversiją prieš Lenkiją.
Analitikų nuomone, Rusija dažnai naudoja užsienio žvalgybos tarnybą, kad skleistų nepagrįstus kaltinimus dėl būsimų išpuolių dezinformacijos kampanijų metu.
Jų tikslas – susilpninti paramą Ukrainai ir paskleisti abejones dėl Rusijos provokacijų prieš NATO šalis pobūdžio.
„Tikėtina, kad Kremlius kuria informacines sąlygas, kad galėtų apkaltinti Ukrainą būsimais išpuoliais, kuriuos Rusija pati gali įvykdyti prieš Lenkiją ar kitas NATO valstybes“, – teigiama ataskaitoje.
ISW priminė, kad rugsėjo 26 d. pagal panašų scenarijų Rusija apkaltino Ukrainą dėl neseniai įvykusių incidentų su dronais Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje.
Maskva pažymėjo, kad dronų įsibrovimas į dviejų šalių oro erdvę gali išprovokuoti NATO karą prieš Rusiją. Lenkijos ir Rumunijos pareigūnai paskelbė, kad būtent Rusija yra susijusi su šiais incidentais.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
UkrainaRusijaBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

