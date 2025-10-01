Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba (SZR) rugsėjo 30 d. nurodė, kad Ukraina neva rengia puolimą prieš Lenkijos kritinę infrastruktūrą „kitos valstybės vardu“, kad galėtų apkaltinti Rusiją ir Baltarusiją.
Rusijos žvalgyba teigia, kad Ukrainos gynybos ministerijos Žvalgybos generalinis direktoratas ir Lenkijos žvalgyba tariamai siųs į Lenkiją sabotažo ir žvalgybos grupę, kurią sudarys Rusijos ir Baltarusijos piliečiai iš proukrainietiškojo „Laisvės Rusijai“ legiono ir Konstantino Kalinausko pulko.
Šios pajėgos spaudos konferencijoje tariamai apsimes Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų kariais, kai jas sulaikys Lenkijos saugumo tarnybos, o proukrainietiškos pajėgos apkaltins Rusiją ir Baltarusiją įvykdžius užpuolimus.
Rusijos žvalgyba teigia, kad Ukraina neva tuo pačiu metu gali surengti „ataką“ prieš kritinę infrastruktūrą Lenkijoje, siekdama „padidinti visuomenės rezonansą“.
Pagal Rusijos specialiųjų pajėgų versiją, Ukraina tariamai bando pasinaudoti neseniai įvykusiais dronų išpuoliais NATO oro erdvėje, kad kurstytų antirusiškas nuotaikas Lenkijoje, paspartintų karo eskalavimą ir paskatintų Europos šalis įsikišti į konfliktą Ukrainos naudai.
Fiktyvi technologija
ISW ekspertai yra įsitikinę, kad Kremlius tikriausiai pavedė FSB paskelbti šį pareiškimą, siekiant išvengti atsakomybės už galimą būsimą Rusijos ir Baltarusijos pajėgų diversiją prieš Lenkiją.
Analitikų nuomone, Rusija dažnai naudoja užsienio žvalgybos tarnybą, kad skleistų nepagrįstus kaltinimus dėl būsimų išpuolių dezinformacijos kampanijų metu.
Jų tikslas – susilpninti paramą Ukrainai ir paskleisti abejones dėl Rusijos provokacijų prieš NATO šalis pobūdžio.
„Tikėtina, kad Kremlius kuria informacines sąlygas, kad galėtų apkaltinti Ukrainą būsimais išpuoliais, kuriuos Rusija pati gali įvykdyti prieš Lenkiją ar kitas NATO valstybes“, – teigiama ataskaitoje.
ISW priminė, kad rugsėjo 26 d. pagal panašų scenarijų Rusija apkaltino Ukrainą dėl neseniai įvykusių incidentų su dronais Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje.
Maskva pažymėjo, kad dronų įsibrovimas į dviejų šalių oro erdvę gali išprovokuoti NATO karą prieš Rusiją. Lenkijos ir Rumunijos pareigūnai paskelbė, kad būtent Rusija yra susijusi su šiais incidentais.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
UkrainaRusijaBaltarusija
