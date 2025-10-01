Europos „dronų sienos“ idėja virsta realybe: paaiškino, kas tai ir kas finansuos

Pastarųjų mėnesių Rusijos dronų skraidantys Europos oro erdvėje projektui suteikė skubos, tačiau detalių kol kas mažai, nes iniciatyva tik ką duotas startas.
Idėja trečiadienį bus aptariama Kopenhagoje, kur susitinka 27 valstybių lyderiai prekybos ir gynybos temomis.
Planą į priekį stumia aiškus motyvas – užtaisyti spragas bendrame reagavime. Tikslas yra suderinti jutiklius, ryšius ir perėmimo pajėgumus palei visą rytinę ribą, rašo „The New York Times“.
„Dronų siena“ būtų kolektyvinis skydas, o ne fizinis barjeras. Tai signalas, kad ES siekia atgrasymo ir greitos reakcijos.
Kaip gimė idėja?
Ursula von der Leyen per metinę kalbą apie padėtį pristatė „rytinės flangos stebėseną“, kurioje „dronų siena“ įvardytas kaip vienas jos elementų. Tą pačią dieną Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę.
Vėliau rugsėjį apie droną, pažeidusį teritorines sienas, pranešė Rumunija, o rusų naikintuvai pasirodė Estijos danguje. Tai suteikė pasiūlymui dar daugiau dėmesio.
Praėjusią savaitę įvyko pirmas planavimo skambutis, dalyvaujant valstybėms esančioms prie Rusijos sienos. Prisijungė Bulgarija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Lenkija, Slovakija ir Suomija, taip pat Danija.
„Turime veikti dabar, Europa privalo pateikti tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsibrovimus, – pabrėžė U. von der Leyen. – Todėl siūlysime neatidėliotinus veiksmus, kad sukurtume dronų sieną.“
Kas yra „dronų siena“ ir ką ji darytų
Daugelis šalių jau diegia antidronines technologijas. Šiuo atveju siekiama bendro skydo, kuris geriau aptiktų, sektų ir perimtų dronus, kai šie įskrenda į ES ar artimų sąjungininkų erdvę.
Siena nebūtų fizinė. Tai būtų koordinuotas radarų, trikdytuvų, akustinių jutiklių ir duomenų dalijimosi tinklas.
„Turime išlaikyti saugų dangų, – akcentavo NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. – Negalime leisti sau leisti milijonus eurų ar dolerių raketoms, kad numuštume dronus, kainuojančius vos kelis tūkstančius dolerių.“
Kaip tiksliai atrodytų „siena“ ir kas ją finansuotų, dar diskutuojama. Į projektą įtraukiama Ukrainos patirtis, kuri jau konsultuoja europiečius.
Europos pareigūnai tebekalibruoja detales, patvirtino Andrius Kubilius, atsakingas už gynybą ir kosmosą. „Artimiausias prioritetas – pažangi detekcija, kurios akivaizdžiai kai kur stokojame,“ – įvardijo A. Kubilius.
Kodėl Europai to reikia?
Europos saugumo pareigūnai buvo įsitempę dar prieš naujausias Rusijos provokacijas. Rusija gynybai išleidžia beveik 7 proc. BVP ir sparčiai šaukia vyrus į kariuomenę.
Tęsiantis karui Ukrainoje, šiuos metus temdo neapibrėžtumas dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo įsipareigojimų Ukrainai, NATO ir Europos saugumui. Todėl Europa nori pasiųsti pasirengimo žinią.
„Negalime laukti vienerių metų, kol tai taps operatyvu,“ – perspėjo buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas. Laikas čia kritinis.
Vis dėlto dalis lyderių abejoja, ar pavyks greitai sutverti veiksmingą bendrą projektą. „Turime valdyti lūkesčius,“ – įspėjo Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.
„Nekalbame apie koncepciją, kuri bus įgyvendinta per artimiausius trejus ar ketverius metus,“ – pridūrė B. Pistoriusas.
Kas finansuos ir kas toliau?
Numatoma, kad ES prisidės prie finansavimo. Kaip tiksliai – kol kas neaišku.
„Kursime išsamų ES finansinį įrankių rinkinį, kad šis skydas taptų realybe,“ – patikino A. Kubilius. Kai kurios šalys nori itin aktyvaus bloko vaidmens.
Lenkijos vicepremjeras ragina atverti visiškai naują programą su subsidijomis, ne vien paskolomis. Estijos gynybos ministras Hannas Pevkuras pabrėžė, kad ES turėtų padėti valstybėms įsigyti sistemas „dronų sienai“.
„Šiuo metu atrodo, kad šios „priekinės durys“ – rytinio flango šalyse – turi būti užvertos, – pabrėžė H. Pevkuras. – Tad turime jas tvirtai užverti.“
Koks politinės paramos valios bus įmanomas, paaiškės vėliau. Daugiau aiškumo gali suteikti trečiadienio susitikimas Kopenhagoje.
Parengta pagal “The New York Times“ inf.
Europos Sąjunga (ES)dronaiAndrius Kubilius
