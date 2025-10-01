Karas Ukrainoje. Rusija rado išeitį iš benzino krizės

Antradienį JAV prezidento specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas atsiribojo nuo savo ankstesnių komentarų apie JAV planus, susijusius su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymu suteikti tolimojo nuotolio „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.
Kalbėdamas Varšuvos saugumo forume, K. Kelloggas pabrėžė, kad jis kalbėjo tik apie viešus pareiškimus ir neturėjo jokios vidinės informacijos apie sprendimų priėmimo procesą ar jo rezultatus, rašo „The Guardian“.
Vis dėlto jis akcentavo „Tomahawk“ raketų svarbą, vadindamas jas „labai sudėtinga raketų sistema“.
K. Kellogas pridūrė, kad, jei Ukrainai būtų leista jas naudoti, tai „pakeistų bet kurio karinio konflikto dinamiką“, suteikdamos dar vieną „neapibrėžtumo“ sluoksnį dėl jų galimybių.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiga pareiškė, kad nuo šiol Rusijos teritorijoje nebus „saugių vietų“, nes Ukrainos ginklai gali pataikyti į bet kuriuos Rusijos karinius objektus.
Kaip praneša „Ukrinform“, jis taip pakomentavo JAV prezidento specialiojo atstovo Keitho Kelloggo žodžius, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai vykdyti tolimojo nuotolio smūgius.
