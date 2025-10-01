Lrytas Premium prenumerata tik
Turkija evakavo 11 žmonių iš pagalbą Gazos Ruožui plukdančios flotilės

2025 m. spalio 1 d. 20:20
Trečiadienį Turkija pranešė, kad evakavo 11 žmonių iš flotilės, plaukiančios į Gazos Ruožą su pagalba karo nuniokotai palestiniečių teritorijai.
Flotilei artėjant prie Gazos, Turkija baiminasi konfrontacijos su Izraeliu ir evakavo 11 pagalbos prašiusių aktyvistų, įskaitant tris turkus.
„Civiliniams laivams vykdant humanitarinės pagalbos operacijas Viduržemio jūros rytuose, mūsų karinės jūrų pajėgos į krantą evakavo 11 pagalbos paprašiusių žmonių, įskaitant tris Turkijos piliečius“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime, kurį paskelbė valstybinė televizija TRT.
Antradienį Turkijos ginkluotosios pajėgos pareiškė, kad „jei reikės“, jos yra pasirengusios teikti pagalbą, koordinuodamos savo veiksmus su tarptautiniais partneriais.
Gazos RuožasTurkija„Hamas“
