Vokietija po dalinio ginklų eksporto sustabdymo išsiuntė į Izraelį įrangos už 2,46 mln. eurų

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Vokietija po dalinio ginklų eksporto sustabdymo išsiuntė į Izraelį įrangos už 2,46 mln. eurų

2025 m. spalio 1 d. 10:12
Vokietija patvirtino mažiausiai 2,46 mln. eurų vertės ginkluotės eksporto į Izraelį nuo tada, kai ginklų siuntimas buvo iš dalies sustabdytas, teigiama Federalinės ekonomikos reikalų ministerijos atsakyme į parlamentinį Kairiųjų partijos paklausimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Ministerijos teigimu, siuntose buvo „kitos karinės prekės“ ir neapėmė karui skirtų ginklų.
Kancleris Friedrichas Merzas rugpjūčio 8 dieną nurodė laikinai sustabdyti karinės įrangos, kuri gali būti panaudota Gazos konflikte, eksportą. Šis žingsnis buvo atsakas į vis agresyvesnius Izraelio karinius veiksmus ir reiškė Vokietijos politikos pokyčius šios šalies atžvilgiu.
Iki tol Berlynas palaipsniui griežtino Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybės kritiką, tačiau susilaikė nuo sankcijų.
Pirmąsias penkias savaites po sustabdymo nebuvo išduotas nė vienas eksporto leidimas. Dabartiniai leidimai, apimantys laikotarpį iki rugsėjo 22 d., rodo, kad 2,46 mln. eurų vertės siuntos buvo išsiųstos rugsėjo 13–22 d. Palyginimui, nuo 2025 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 8 d. eksporto į Izraelį licencijų suma siekė apie 250 mln. eurų.
Tikslus krovinių pobūdis lieka neaiškus. Ministerijos atsakyme išvardytos aštuonios kategorijos, įskaitant reaktyvines raketas, torpedas, karo laivus ir karinio jūrų laivyno įrangą. Tačiau kadangi eksportas nėra klasifikuojamas kaip karo ginklai, o bendra vertė yra palyginti maža, tikėtina, kad siuntos apėmė priedus arba įrangą.
Dalinis sustabdymas sukėlė kritiką Izraelyje. B. Netanyahu apkaltino Vokietiją, kad ši atlygina palestiniečių kovotojų organizacijai „Hamas“ už terorizmą, ir savo nusivylimą išreiškė tiesiogiai F. Merzui.
 
VokietijaIzraeliskarinė įranga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.