„The Telegraph“: šis JAV sprendimas galėtų pakeisti karo eigą

V. Zelenskis šį prašymą išsakė antradienį po to, kai pasakė kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Pasak šaltinių, šis prašymas jau yra oficialiai svarstomas Vašingtone.
„Kiekviena sparnuotoji raketa pataiko 30 cm tikslumu į numatytą vietą“, – gyrėsi Donaldas Trumpas, prisimindamas „Tomahawk“ panaudojimą per smūgius Irano branduoliniams objektams, ką patvirtino palydoviniai vaizdai iš smūgių vietų.
Netrukus po šio pareiškimo JAV viceprezidentas J. D. Vance’as patvirtino, kad raketų tiekimo klausimas yra svarstomas: „Mes tikrai svarstome daugelio europiečių prašymų.“
Tam tikromis sąlygomis, jei D. Trumpas pritartų tiekimui, už raketas galėtų sumokėti Europos vyriausybės pagal NATO koordinuojamą schemą.
JAV prezidento pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas pridūrė, kad Kyjivui gali būti leista surengti tolimus smūgius Rusijos teritorijoje:
„Pasinaudokite galimybe smogti giliai. Tokios sąvokos kaip saugios zonos neegzistuoja“, – rėžė jis.
Kas yra „Tomahawk“?
„Tomahawk“ yra garso greičiu skrendanti sparnuotoji raketa, kuri gali būti paleidžiama iš povandeninių laivų, karo laivų, orlaivių ar sausumos įrenginių.
Jos nuotolis, priklausomai nuo modelio, gali siekti iki 2500 km. Raketos skrenda mažame aukštyje, vengdamos radarų, yra aprūpintos borto jutikliais kliūtims išvengti ir neša apie 450 kg kovinę galvutę, galinčią sunaikinti įtvirtintus taikinius, įskaitant bunkerius.
Jeigu Ukraina gautų „Tomahawk“, greičiausiai taikytųsi į vadavietes, amunicijos sandėlius ir karinės gamybos objektus giliai Rusijos teritorijoje.
Teoriškai smūgiai į tokius taikinius galėtų sulėtinti puolimo tempą, apsunkinti fronto aprūpinimą ir sutrikdyti priešo vadovavimo struktūras.
Nepaisant galingų taktinių raketos galimybių, analitikai abejoja, kad vien „Tomahawk“ tiekimas pakeistų strateginę pusiausvyrą.
„Putinas mano, kad jis laimi, ir vienintelis dalykas, kas galėtų pakeisti šį skaičiavimą, – tai Rusijai padaryta žala, tokia didelė, kad iš tikrųjų keltų grėsmę jo valdžiai pačioje Rusijoje“, – „The Telegraph“ aiškino „Chatham House“ vyresnysis konsultantas Keiras Gilesas.
Pasak jo, „visa kita yra tik karo tęsimo dalis“.
Tuo tarpu „Royal United Service Institute“ analitikas Siddharthas Kaushalas taip pat atkreipė dėmesį į gamybos ribotumus.
„Nors Tomahawk yra brangi raketa, tikroji problema nėra kaina, o gamyba. JAV pagamina 50–70 tokių raketų per metus ir šimtus jų panaudoja Artimuosiuose Rytuose“, – dėstė jis.
Ar Ukraina gaus „Tomahawk“?
Pasak Vakarų žiniasklaidos pranešimų, V. Zelenskis, kalbėdamasis su D. Trumpu JT Generalinėje Asamblėjoje, paprašė ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketų Ukrainai.
Karybos ekspertas Olegas Katkovas paaiškino, kad „Tomahawk“ yra raketa, skirta karo laivams ir povandeniniams laivams. Tačiau dabar ji gali būti paleidžiama ir iš sausumos įrenginių – JAV sukūrė mobilius sausumos kompleksus „Typhon“.
Šiuo metu tik Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė turi sausumos paleidimo įrenginius „Tomahawk“ raketoms. Tačiau netrukus jie gali pasirodyti Filipinuose ir Vokietijoje.
