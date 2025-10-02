Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Skelbia, kaip prie Ukrainos smūgių giliai Rusijoje prisidės JAV

2025 m. spalio 2 d. 06:28
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir septynis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl branduolinės katastrofos pavojaus Rusijos dalinių okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje šalies pietuose.
Padėtis kritiška, nes elektrinė jau savaitę yra atjungta nuo elektros tinklo, sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
„Elektros tiekimą užtikrina dyzeliniai generatoriai“, – kalbėjo V. Zelenskis. Toks režimas tokį ilgą laiką esą dar niekada nebuvo taikomas. Be to, yra informacijos, kad vienas generatorių išėjo iš rikiuotės.
V. Zelenskis dėl padėties vietoje apkaltino Rusiją. Rusų pajėgos esą savo nuolatiniais apšaudymais trikdo elektros linijų remonto darbus.
Po branduolinės elektrinės okupacijos Maskvos paskirta jėgainės vadovybė paneigė problemas dėl generatorių. Kad nutrūko įprastas elektros tiekimas, Rusija savo ruožtu kaltina Ukrainos vykdomus apšaudymus.
Zaporižios AE buvo okupuota rusų dalinių netrukus po invazijos pradžios 2022 m.
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafelis Grossis keliskart derėjosi su karo šalimis, kad būtų deeskaluota padėtis elektrinėje.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

