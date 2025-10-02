Karas Ukrainoje. Skelbia, kaip prie Ukrainos smūgių giliai Rusijoje prisidės JAV

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl branduolinės katastrofos pavojaus Rusijos dalinių okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje šalies pietuose.
Padėtis kritiška, nes elektrinė jau savaitę yra atjungta nuo elektros tinklo, sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
„Elektros tiekimą užtikrina dyzeliniai generatoriai“, – kalbėjo V. Zelenskis. Toks režimas tokį ilgą laiką esą dar niekada nebuvo taikomas. Be to, yra informacijos, kad vienas generatorių išėjo iš rikiuotės.
V. Zelenskis dėl padėties vietoje apkaltino Rusiją. Rusų pajėgos esą savo nuolatiniais apšaudymais trikdo elektros linijų remonto darbus.
Po branduolinės elektrinės okupacijos Maskvos paskirta jėgainės vadovybė paneigė problemas dėl generatorių. Kad nutrūko įprastas elektros tiekimas, Rusija savo ruožtu kaltina Ukrainos vykdomus apšaudymus.
Zaporižios AE buvo okupuota rusų dalinių netrukus po invazijos pradžios 2022 m.
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafelis Grossis keliskart derėjosi su karo šalimis, kad būtų deeskaluota padėtis elektrinėje.
Ukraina Rusija Volodymyras Zelenskis
