Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Pasaulis
Konfliktai ir saugumas
2025 m. spalio 3 d. 19:32
Ekspertai išsklaidė gandus dėl V. Putinui nerimą keliančios ginkluotės
2025 m. spalio 3 d. 19:32
Lrytas Premium nariams
Praėjusią savaitę Vašingtone pasigirdo balsų, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) gali tiekti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.
Daugiau nuotraukų (12)
JAV
Donaldas Trumpas (Donald Trump)
Ukraina
Rodyti daugiau žymių