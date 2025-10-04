Karas Ukrainoje. Rusai surengė galingą naktinę atakų bangą: naudojo ir dronus, ir naikintuvus

Ukrainos ir JAV derybos dėl ginklų tiekimo sustabdytos dėl JAV vyriausybės uždarymo. Kaip praneša britų leidinys „The Telegraph“, ginklų perdavimo procesas tapo ypač pavojingu.
Remiantis leidiniu, derybos tarp Kyjivo ir Vašingtono dėl karinės pagalbos ir bendradarbiavimo dronų srityje buvo sustabdytos, kai JAV vyriausybė nutraukė darbą dėl nesutarimo dėl valstybės biudžeto. Be to, šimtai tūkstančių federalinių tarnautojų buvo išsiųsti atostogų, o susitikimai su Ukrainos atstovais buvo atšaukti.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę informavo Kongresą apie didelės vertės ginklų pardavimą Ukrainai, tuo pačiu svarstydama galimybę teikti žvalgybos informaciją apie Rusijos energetikos infrastruktūros objektus, kuriuos galima atakuoti iš toli, ukrainiečių naujienų portalui „Kyiv Post“ pranešė šaltiniai Kongrese.
Pasak portalo šaltinių, vadinamoji „dviejų lygių“ strategija – ginkluoti Kyjivą ir tuo pačiu metu vertinti žvalgybos informaciją apie ilgojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje – žymi reikšmingą posūkį JAV politikoje Ukrainos atžvilgiu.
Mėnesį trukusios pražūtingos Rusijos atakos rodo, kad Maskva sugebėjo modifikuoti savo balistines raketas taip, kad jos galėtų apeiti Ukrainos oro gynybos sistemas, rašo „Financial Times“, remdamasis Vakarų ir Ukrainos pareigūnais.
Pasak laikraščio šaltinių, naujausios atakos yra pavyzdys, kaip Rusija patobulino savo balistines raketas, kad galėtų geriau pasipriešinti JAV „Patriot“ sistemoms.
Pareigūnai pridūrė, kad Rusija greičiausiai modifikavo savo mobiliąją sistemą „Iskander-M“, kuri gali paleisti iki 500 km nuotolio raketas, taip pat balistines raketas „Kinzhal“, kurios paleidžiamos iš oro ir gali nuskrieti iki 480 km.
