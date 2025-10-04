Skundžiasi net ir patys rusai: šalia Krymo tilto – didžiulė Rusijos saugumo operacija

„Krymo kanalas faktiškai yra užblokuotas, okupantai įrengia tiek bonines, tiek baržų užtvaras – viskas užblokuota kiek įmanoma“, – pareiškė karininkas.
Pasak jo, dauguma žmonių vis dar nesupranta, kaip Ukrainos saugumo tarnybai (SBU) pavyko susprogdinti daugiau nei toną sprogmenų.
Jie 2025-ųjų birželį slapta buvo padėti po vandeniu. Tuomet buvo apgadinta viena iš tilto atramų, nors rusai jį itin akylai saugojo.
Todėl, kaip aiškino D. Pletenčiukas, rasti spragą ir įvykdyti sprogimą griežtos apsaugos sąlygomis yra aukšto lygio meistriškumas.
„Ilgą laiką okupantai skandina įvairius objektus būtent tam, kad tokius veiksmus padarytų neįmanomais. Ten nuolat dirba FSB pakrančių apsauga, stebinti povandenę padėtį.
Į tilto teritoriją iš sausumos patekti be patikros neįmanoma – net patys rusai nuolat skundžiasi, kad nuvykti ten yra tas pats, kas kirsti valstybės sieną“, – teigė D. Pletenčiukas.
Jis pridūrė, kad pusiasalis ir pats tiltas yra dengiamas iš oro įvairiomis priemonėmis – nuo dronų iki operatyvinio-taktinio lygmens aviacijos.
Rusija naudoja tokius dronus kaip „Forpost“, „Orion“, „Mohajer-6“, taip pat pasitelkia įvairius sraigtasparnių ir lėktuvų modelius. Okupantai kartais dislokuoja net ir 5-osios kartos naikintuvus Su-57, kurie pasirodo lydimi kitų orlaivių.
„Jie tikrai rimtai stebi situaciją ir tikriausiai tai yra vienintelė priežastis, kodėl ši konstrukcija (tiltas – red. past.) dar stovi“, – pabrėžė D. Pletenčiukas.
Okupantų kariniai objektai, pridūrė Karinių jūrų pajėgų atstovas, taip pat yra dengti užtvaromis, oro gynyba, o įplaukas kontroliuoja budinčios valtys – ypač į Sevastopolio įlanką.