Pasaulis
Konfliktai ir saugumas
2025 m. spalio 5 d. 20:12
Naujas dronų triukas ir NATO akys danguje: kas vyksta Europoje
2025 m. spalio 5 d. 20:12
Europos danguje išryškėjusi įtampa reikalauja vienodo budrumo tiek prieš didelius Rusijos karo lėktuvus, tiek prieš mažus, tačiau masiškai naudojamus bepiločius.
Europa
dronai
bepiločiai orlaiviai
