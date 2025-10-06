„The Wall Street Journal“: skelbia apie naują Ukrainos strategiją prieš Rusijos žiemos planą

„Tačiau nuo to laiko Rusija padidino smogiamųjų dronų gamybą, o tai leidžia jai slopinti Ukrainos oro gynybą, todėl ši žiema Ukrainos atžvilgiu greičiausiai bus dar pavojingesnė“, – pažymi WSJ.
Dabar šalies energijos tiekėjai, siekdami užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą, remiasi didžiuliu amerikietiškų baterijų tinklu, saugomu griežtai slaptose vietose. Tokie baterijų parkai skirti pašalinti energijos tiekimo sutrikimus Ukrainoje ir reguliuoti jos veikimą, suteikiant alternatyvų energijos šaltinį net ir tuo atveju, jei būtų atakuojama energetikos sistema.
„Bendros 200 megavatų galios baterijų parkai gali aprūpinti elektros energija apie 600 tūkst. namų maždaug dvi valandas, o tai prilygsta elektros energijos tiekimui miestui, kurio dydis prilygsta Vašingtonui. Svarbiausia, kad bombardavimo metu energetiniai blokai suteikia inžinieriams laiko atkurti elektros tiekimą ir išvengti elektros energijos nutraukimo“, – rašo WSJ.
Tuo tarpu, kad baterijų parkai netaptų taikiniu, ukrainiečiai slepia informaciją apie jų konkrečią buvimo vietą ir stiprina apsaugas nuo Rusijos atakų, įskaitant strategiškai išdėstytas oro gynybos sistemas.
„Šeši objektai, esantys Kyjive ir Dniepropetrovsko srityje, yra prijungti prie energetikos sistemos ir užtikrina elektros tiekimą, jei nutraukiamas kitas šaltinis, pavyzdžiui, šiluminė elektrinė, o tai padeda išvengti elektros tiekimo nutraukimo“, – rašoma straipsnyje.
Be to, Ukraina deda didelius lūkesčius į alternatyvių energijos šaltinių, tokių kaip vėjo ir saulės, plėtrą. Atsinaujinančios energijos šaltiniai negali visiškai pakeisti atominės ar anglies energijos, tačiau jų buvimas įneša įvairovės į energijos balansą, pažymima straipsnyje.
Jie taip pat veikia nepriklausomai, o tai yra privalumas karo veiksmų zonoje, kur, sugriuvus vienai vėjo turbina, kitos gali toliau veikti, priešingai nei šiluminė elektrinė, kurios veikla visiškai nutrūksta, kai ji sugriaunama.
„Baterijos dabar atlieka savo vaidmenį ir atsinaujinančios energijos sektoriuje, padėdamos reguliuoti iš įvairių šaltinių gaunamą energiją, kad būtų užtikrintas elektros energijos tiekimas net ir nesant saulei ar sustojus turbinoms“, – pažymi WSJ.
Taip pat svarbus privalumas Ukrainai yra jų modulinis pobūdis. Kiekvieną bloką galima išjungti ir pakeisti, nepadarant įtakos kitiems elementams. Kiekvieno elemento pakeitimui naujame tinkle reikia minimalios įrangos, ir visi jie turi priešgaisrinės saugos funkcijas, kurios „Ukrainos sąlygomis tampa dar svarbesnės“, teigė Julianas Nebreda, JAV bendrovės „Fluence“, tiekusios baterijas, generalinis direktorius.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaRusijaEnergetika
Rodyti daugiau žymių