Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Krymą drebino sprogimų banga: smogta Rusijai ypač svarbiems objektams

2025 m. spalio 6 d. 06:10
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir septynis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.
Daugiau nuotraukų (39)
Po spalio 4 d. nakties rusų išpuolio Zaporižioje be elektros liko daugiau nei 73 tūkst. klientų, praneša „Ukrinform“.
„Daugiau nei 67 tūkst. klientų regiono centre ir daugiau nei 6 tūkst. Zaporižios srityje liko be elektros“, – platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Buvęs NATO generalinis sekretorius ir JK gynybos sekretorius lordas George'as Robertsonas įspėjo, kad britai turėtų „atsisakyti taikaus mąstymo“ ir pasiruošti didelio konflikto scenarijui – iki pat vidaus lygmens, rašo „The Times“.
Sakydamas kalbą Vigtauno knygų festivalyje, 78 metų politikas sakė, kad šalies namų ūkiai turėtų apsirūpinti žvakėmis, deglais, vandeniu ir akumuliatoriniais radijo imtuvais, kad būtų pasirengę karo ar didelio masto elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju.
Rusijos diktatorius V. Putinas grasinimais reagavo į žinias apie galimą amerikietiškų tolimųjų raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
Kaip V. Putinas pareiškė komentare Rusijos propagandistui Pavlui Zarubinui, šių raketų tiekimas Ukrainai „sugriaus teigiamas tendencijas Rusijos ir JAV santykiuose“.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) derasi su Maskva ir Kyjivu dėl Zaporižios elektrinės elektros tiekimo iš išorės atkūrimo.
Didžiausia Europoje elektrinė savo aušinimo sistemai naudoja generatorius, todėl dėl karinių veiksmų negalima atlikti būtino elektros energijos tiekimo sistemų remonto.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.