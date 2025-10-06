Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas aplankė eskadrinį minininką, pastatytą „bausti už provokacijas“

„Choe Hyon“ yra vienas iš dviejų 5000 tonų eskadrinių minininkų Šiaurės Korėjos arsenale, abu laivai buvo paleisti šiais metais, Kim Jong Unui siekiant sustiprinti šalies karinio jūrų laivyno pajėgumus.
Šis karo laivas „yra akivaizdus“ Šiaurės Korėjos „ginkluotųjų pajėgų plėtros pavyzdys“, sekmadienį per vizitą sakė Kim Jong Unas, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.
„Milžiniškos mūsų karinio jūrų laivyno galimybės turėtų būti pademonstruotos neaprėpiamose vandenyno platybėse, kad visapusiškai atgrasytų arba atremtų ir nubaustų priešo provokacijas, nukreiptas prieš valstybės suverenitetą“, – pridūrė jis.
Kim Jong Unas pažadėjo iki kitų metų spalio pastatyti trečią panašios klasės eskadrinį minininką.
Pasak Pietų Korėjos kariuomenės, „Choe Hyon“ galėjo būti sukurtas padedant Rusijai, galbūt mainais už tūkstančių Šiaurės Korėjos kareivių dislokavimą Maskvos karui Ukrainoje paremti.
KCNA paskelbė nuotraukas, kuriose matyti Kim Jong Unas, regis, apžiūrintis laivo valdymo kambarį, monitoriai rodo vandenyną aplink Korėjos pusiasalį. Kitoje nuotraukoje matomas lyderis, rodantis į neryškų žemėlapį, ir kariniai generolai.
Ankstesnę dieną Kim Jong Unas paskelbė, kad dislokuoti „specialieji ištekliai svarbiuose objektuose“, reaguojant į tai, ką jis pavadino Jungtinių Amerikos Valstijų ginkluotės didinimu Pietų Korėjoje, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Pchenjano priešai „turės sunerimti, kaip keičiasi jų saugumo padėtis“, šeštadienį sakė jis.
Pietų Korėjoje JAV dislokavo apie 28 500 karių, kad atremtų branduolinius ginklus turinčios Šiaurės Korėjos keliamą karinę grėsmę. Praėjusį mėnesį JAV surengė bendras su sąjungininkėmis Pietų Korėja ir Japonija karines pratybas. Pchenjanas visada pasmerkia tokias pratybas, vadina jas invazijos repeticija, o sąjungininkės tvirtina, kad jos yra gynybinio pobūdžio.