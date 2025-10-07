Rusija meta kaltinimus Vakarams
Analitikai cituoja Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos pareiškimą, kuriame teigiama, kad Jungtinė Karalystė tariamai planuoja proukrainietiškų rusų grupės išpuolį prieš Ukrainos karinio jūrų laivyno laivą arba užsienio civilinį laivą Europos uoste.
Pasak Rusijos žvalgybos, sabotuotojai teigs, kad veikė pagal Maskvos nurodymus, o Jungtinė Karalystė planuoja aprūpinti grupę Kinijoje pagaminta povandenine įranga, kad galėtų apkaltinti Kiniją remiant Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
ISW pabrėžė, kad šis pareiškimas pakartoja panašius teiginius apie neteisėtus veiksmus, nukreiptus prieš Europos valstybes, tokias kaip Lenkija, Moldova ir Serbija. Pastarosiomis savaitėmis vis dažniau pasirodo tokie pareiškimai, kurie sudaro naują suderintos veiklos modelį.
„0 fazė“ ir didėjantis Rusijos aktyvumas
„Šis organizuotos veiklos modelis rodo, kad Rusija pradėjo pirmąjį pasirengimo etapą pereiti į aukštesnį karo lygį nei tas, kuriame Rusija dalyvauja dabar, pavyzdžiui, į būsimą karą tarp NATO ir Rusijos“, – teigiama ataskaitoje.
Toliau analitikai primena, kad nuo 2025 m. rudens pastebimai padidėjo Rusijos atakų aktyvumas, ypač NATO šalių oro erdvės pažeidimai dronais.
Tačiau šiuo metu karo analitikai nedaro išvadų, ar Kremlius priėmė sprendimą pradėti galimą aukštesnio lygio karą ir nenurodo, kada tai gali įvykti.
Svetimų vėliavų tikslas ir ilgalaikiai Kremliaus planai
Analitikai pažymi, kad Rusija įgyvendina ilgalaikius strateginius planus, kurie gali būti dalis pasirengimo būsimam konfliktui su NATO, ypač karinių apygardų restruktūrizavimas vakariniame pasienyje ir karinių bazių plėtra pasienyje su Suomija.
Tuo pačiu metu karo analitikai nemato požymių, kad Maskva aktyviai ruošiasi artimiausiam susidūrimui su NATO.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad pareiškimais apie „svetimas vėliavas“ Maskva siekia sėti baimę tarp europiečių, pakenkti NATO vienybei ir sumažinti paramą Ukrainai.
Rusijos viduje tokios deklaracijos skirtos sukurti „grėsmingų Vakarų“ įvaizdį ir parengti visuomenės nuomonę galimai konfrontacijos su Vakarais eskalavimui.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
UkrainaRusijaVladimiras Putinas
