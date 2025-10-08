„Hamas“: derybose dėl Gazos „tarp visų šalių vyrauja optimizmo dvasia“

„Tarpininkai deda daug pastangų, kad pašalintų bet kokias kliūtis paliauboms įgyvendinti, o tarp visų šalių vyrauja optimizmo dvasia“, – agentūrai AFP iš Egipto Šarm el Šeicho kurorto, kur pirmadienį prasidėjo netiesioginės Izraelio ir „Hamas“ derybos, pranešė Taheras al-Nunu.
Palestiniečių smogikų grupuotė „pagal sutartus kriterijus ir skaičių“ pateikė sąrašą kalinių, kuriuos reikalauja paleisti per pirmąjį paliaubų etapą, pridūrė T. al-Nunu. Mainais už juos „Hamas“ turėtų paleisti 47 gyvus ir mirusius įkaitus, kuriuos paėmė per 2023 m. spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį.