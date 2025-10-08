Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

„Hamas“: derybose dėl Gazos „tarp visų šalių vyrauja optimizmo dvasia“

2025 m. spalio 8 d. 12:47
Trečiadienį aukštas „Hamas“ pareigūnas pasakė, kad derybos dėl karo Gazos Ruože nutraukimo Egipte vyksta „optimistine dvasia“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tarpininkai deda daug pastangų, kad pašalintų bet kokias kliūtis paliauboms įgyvendinti, o tarp visų šalių vyrauja optimizmo dvasia“, – agentūrai AFP iš Egipto Šarm el Šeicho kurorto, kur pirmadienį prasidėjo netiesioginės Izraelio ir „Hamas“ derybos, pranešė Taheras al-Nunu.
Palestiniečių smogikų grupuotė „pagal sutartus kriterijus ir skaičių“ pateikė sąrašą kalinių, kuriuos reikalauja paleisti per pirmąjį paliaubų etapą, pridūrė T. al-Nunu. Mainais už juos „Hamas“ turėtų paleisti 47 gyvus ir mirusius įkaitus, kuriuos paėmė per 2023 m. spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį.
„Hamas“GazaPalestina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.