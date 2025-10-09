Iš „Hamas“ – žinia: konfliktas Gazos Ruože visiškai baigtas

K. al-Hayya pažymėjo, kad palestiniečių delegacija iš tarpininkų ir JAV administracijos gavo patikinimą, kad „karas visiškai baigėsi“. K. Al-Hayya taip pat yra grupuotės „Hamas“ delegacijos vadovas derybose dėl ugnies nutraukimo.
„Hamas“ „pateikė atsakymą, kuris atitinka Palestinos žmonių interesus ir leidžia išvengti kraujo praliejimo“, – sakė jis, turėdamas omenyje JAV taikos planu grindžiamą susitarimą.
„Patvirtiname, kad mūsų tautos aukos nenueis veltui, kad liksime ištikimi savo pažadui ir neatsisakysime savo tautos teisių – siekti laisvės, nepriklausomybės ir apsisprendimo teisės.“
Pirmiau viena Izraelio atstovė spaudai patvirtino, kad ryte buvo pasirašytas susitarimas dėl pagrindinių Gazos konflikto užbaigimo plano punktų, taip sudarant sąlygas įgyvendinti pirmąjį JAV pasiūlymo etapą.
„Hamas“ ir toliau bendradarbiaus su nacionalinėmis ir islamo frakcijomis, kad būtų sukurta nepriklausoma Palestinos valstybė, kurios sostinė būtų Jeruzalė, pasakė K. al-Hayya.
Susitarime numatyta paleisti Gazos Ruože laikomus įkaitus ir po dvejus metus trukusio karo išvesti Izraelio karius iki sutartos linijos.
Izraelis išlaisvins maždaug 250 palestiniečių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir dar maždaug 1,7 tūkst. palestiniečių, sulaikytų po „Hamas“ prieš dvejus metus įvykdytų ir karą išprovokavusių išpuolių.
Gazos RuožasIzraelis Hamas karas„Hamas“
