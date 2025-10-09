Jemeno hučiai ir Iranas sveikina Gazos susitarimą

„Patvirtiname savo paramą bet kokioms pastangoms, kurių tikslas yra sušvelninti palestiniečių kančias“, – Jemeno žinių agentūrai „Saba“ sakė islamistinio „Hamas“ judėjimo sąjungininkų hučių atstovas. Hučiai esą remia bet kokį susitarimą, kuris gina palestiniečių teises.
Nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios prieš dvejus metus Jemeno sukilėliai vis raketomis ir dronais atakavo Izraelį, taip, anot jų, solidarizuodamiesi su „Hamas“. Izraelis savo ruožtu vis smogdavo taikiniams Jemene.
Iranas taip pat pasveikino Gazos susitarimą, tačiau kartu įspėjo dėl galimo Izraelio įsipareigojimų nesilaikymo.
„Teheranas remia bet kokią iniciatyvą, kuri stabdo genocidą, užtikrina visišką okupacinių dalinių išvedimą ir sudaro sąlygas humanitarinei pagalbai“, – oficialiame pareiškime nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Tačiau šalys esą turi likti budrios dėl nepakankamo pasitikėjimo Izraeliu. Be to, Teheranas pabrėžė, kad tarptautinės bendruomenės uždavinys yra patraukti Izraelį atsakomybėn dėl karo nusikaltimų ir užbaigti dešimtmečius trunkantį jo nebaudžiamumą.
Izraelis ketvirtadienį pranešė, kad visos šalys Egipte pasirašė galutinį Izraelio ir „Hamas“ susitarimo dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų išlaisvinimo pirmojo etapo projektą.
Pagal susitarimą, kuris yra kol kas didžiausias žingsnis taikos link, kovos bus nutrauktos, Izraelis iš dalies pasitrauks iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ paleis įkaitus, kuriuos paėmė per karą išprovokavusį išpuolį 2023 m. spalio 7 d., mainais į Izraelio paimtus belaisvius, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
JemenasGazos Ruožasšiitai hučiai
Rodyti daugiau žymių