Rusija savo silpnybę pavertė į pranašumą: Europa neturėtų miegoti

Per kelerius metus Rusijos ginkluotosios pajėgos iš organizacijos, dariusios klaidas mūšio lauke, virto „besimokančiomis pajėgomis“.
Karo pradžioje daugelis Vakarų stebėtojų klaidingai manė, kad Rusija greitai įveiks Ukrainą – vietoje to jos pajėgos buvo nugalėtos ir atstumtos.
Vėliau kai kurie ekspertai prognozavo Rusijos kariuomenės žlugimą po Ukrainos kontrpuolimų, tačiau šie lūkesčiai taip pat pasirodė pernelyg ankstyvi – Maskvai pavyko atnaujinti puolimą.
Pagrindinis pokytis tas, kad nuo 2022-ųjų Rusijos vadovybė pradėjo sistemingai analizuoti operacinę patirtį, institucionalizuoti išmoktas pamokas ir skleisti jas visoje gynybos ekosistemoje – nuo gamyklų ir tyrimų centrų iki universitetų ir fronto dalinių.
Dėl to Rusija įdiegė naujas taktikas ir patobulino ginkluotę: padidino dronų efektyvumą žvalgyboje ir naikinime, sukūrė patobulintas raketas ir atsparesnes šarvuotas sistemas, suteikė daugiau iniciatyvos žemesnio rango vadams ir įtvirtino šias praktikas mokymo programose bei koviniuose vadovuose.
Tai, kas anksčiau buvo laikoma rusų silpnybe, tapo viena iš okupantų stiprybių.
Leidinys rašo, kad dėl šių pokyčių Ukraina greičiausiai susidurs su „dar didesniu naikinimu artimiausiais mėnesiais“.
„Ukrainai teks susidurti su greitesnėmis ir gausesnėmis Rusijos dronų atakomis, kurios sukels didesnę žalą miestams, civiliams ir kritinei infrastruktūrai. Daugiau raketų prasiskverbs pro Ukrainos gynybą. Dešimt mylių iki fronto linijos, jau dabar labai pavojingų, taps dar pavojingesnės ir sunkiau įveikiamos.
Šie pokyčiai gali nesukelti jokių dramatiškų proveržių Rusijai dėl Ukrainos gynybos ir plataus masto dronų bei artilerijos atakų, tačiau jie reiškia, kad Maskva gali toliau mainyti savo karių gyvybes į lėtą pažangą Donbase, tikėdamasi, jog NATO pavargs nuo konflikto“, – rašoma leidinyje.
Pažymima, kad nors Rusija prisitaiko, ši šalis vis vien susiduria su reikšmingais apribojimais.
Tarptautinės sankcijos, sunki prieiga prie svarbių išteklių, sunkumai gaminant modernią įrangą, personalo silpnybės ir drausmės stoka – visa tai yra problemos, su kuriomis susiduria Rusija.
Norint sėkmingos ir ilgalaikės pertvarkos Rusijos pajėgoms reikės stabilaus finansavimo, prieigos prie medžiagų ir patyrusių veteranų.
Maskva jau dalijasi išmoktomis pamokomis su tokiais partneriais kaip Kinija, Iranas ir Šiaurės Korėja.
Todėl Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos sostinės neturėtų nusigręžti nuo karo Ukrainoje, o turėtų aktyviai studijuoti Rusijos patirtį ir pritaikyti savo pačių metodus.
Priešingu atveju Vakarai rizikuoja atsilikti pagrindinėse srityse, įskaitant dronų panaudojimą koviniuose veiksmuose, apibendrino „Foreign Affairs“.
