Izraelis ruošiasi priimti įkaitus

„Mes toliau lydime įkaitų šeimas ir palaikome su jomis glaudų kontaktą“, – penktadienį sakė kariuomenės atstovas Effie Defrinas. Pasirengimas esą vyksta „su reikiamu jautrumu, atsakomybe ir dideliu džiugesiu“.
Kadangi 20 greičiausiai dar gyvų įkaitų iš 48 gali būti perduoti visi iš karto, išplėstas kompleksas, į kurį jie pradžioje bus atvežti. Čia įrengt privatūs kambariai, bus teikiama medicininė pagalba.
Šiame komplekse sugrįžėliai pirmą kartą vėl pamatys savo šeimų narius. Todėl paruoštos ir atskiros erdvės šeimoms. Iš šio komplekso buvę įkaitai tada bus išskraidinti į ligonines tolesniam gydymui.
Remiantis praėjusiais mėnesiais „Hamas“ grupuotės paskelbtais įkaitų vaizdo įrašais, Izraelyje ir ypač tarp artimųjų tvyro didelis nerimas, kokios fizinės ir psichinės būklės jie yra po dvejų islamistų nelaisvėje praleistų metų. Vaizdo įrašuose, kurie daryti tuneliuose, įkaitai atrodė labai išsekę.