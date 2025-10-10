Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis ruošiasi priimti įkaitus

2025 m. spalio 10 d. 19:50
Oficialiai įsigaliojus paliauboms Gazos Ruože, Izraelio pajėgos ruošiasi priimti įkaitus, kurie turi būti perduoti per 72 valandas.
Daugiau nuotraukų (4)
„Mes toliau lydime įkaitų šeimas ir palaikome su jomis glaudų kontaktą“, – penktadienį sakė kariuomenės atstovas Effie Defrinas. Pasirengimas esą vyksta „su reikiamu jautrumu, atsakomybe ir dideliu džiugesiu“.
Kadangi 20 greičiausiai dar gyvų įkaitų iš 48 gali būti perduoti visi iš karto, išplėstas kompleksas, į kurį jie pradžioje bus atvežti. Čia įrengt privatūs kambariai, bus teikiama medicininė pagalba.
Šiame komplekse sugrįžėliai pirmą kartą vėl pamatys savo šeimų narius. Todėl paruoštos ir atskiros erdvės šeimoms. Iš šio komplekso buvę įkaitai tada bus išskraidinti į ligonines tolesniam gydymui.
Remiantis praėjusiais mėnesiais „Hamas“ grupuotės paskelbtais įkaitų vaizdo įrašais, Izraelyje ir ypač tarp artimųjų tvyro didelis nerimas, kokios fizinės ir psichinės būklės jie yra po dvejų islamistų nelaisvėje praleistų metų. Vaizdo įrašuose, kurie daryti tuneliuose, įkaitai atrodė labai išsekę.
Gazos RuožasIzraelis„Hamas“

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.