Okupantų atakų padariniai jaučiami ir po mėnesių: Kyjive įgriuvo „Shahed“ dronu atakuotas namas

2025 m. spalio 10 d. 19:51
Lrytas.lt
Kyjivo Solomiansko rajone esančiame gyvenamajame name, į kurį anksčiau pataikė Rusijos dronas „Shahed“, įgriuvo perdanga tarp butų, skelbia portalas „unian.net“.
„Shahed“ dronas į daugiabutį namą pataikė šių metų liepą. Tada buvo smarkiai apgadintas stogas, o perdangos buvo avarinės būklės.
Pranešama, kad griūties metu prie namo nebuvo praeivių. Į įvykio vietą atvyko policija.
Vietos gyventojai pažymi, kad šiame name yra priedanga, į kurią žmonės vis dar eina, nes netoliese nėra kitos galimybės.
Aukščiausiosios Rados „Tautos tarno“ frakcijos parlamentaras Romanas Hryščiukas iškėlė klausimų dėl Ukrainos institucijų reakcijos į pastato būklę.
Jis pažymėjo, kad per tris mėnesius šalies institucijos neatliko jokių restauravimo darbų: „Rezultatas – tai, ką visi matome šiandien.“
R. Hryščiukas teigė, esą tai – sisteminė visų nuo Rusijos smūgių nukentėjusių namų problema.
Deputatas pridūrė, kad kreipėsi į miesto, rajono ir karinės administracijos vadovybę dėl būtinybės laiku restauruoti pastatus.
