Okupantų atakų padariniai jaučiami ir po mėnesių: Kyjive įgriuvo „Shahed“ dronu atakuotas namas

„Shahed“ dronas į daugiabutį namą pataikė šių metų liepą. Tada buvo smarkiai apgadintas stogas, o perdangos buvo avarinės būklės.
Pranešama, kad griūties metu prie namo nebuvo praeivių. Į įvykio vietą atvyko policija.
Vietos gyventojai pažymi, kad šiame name yra priedanga, į kurią žmonės vis dar eina, nes netoliese nėra kitos galimybės.
Aukščiausiosios Rados „Tautos tarno“ frakcijos parlamentaras Romanas Hryščiukas iškėlė klausimų dėl Ukrainos institucijų reakcijos į pastato būklę.
Jis pažymėjo, kad per tris mėnesius šalies institucijos neatliko jokių restauravimo darbų: „Rezultatas – tai, ką visi matome šiandien.“
R. Hryščiukas teigė, esą tai – sisteminė visų nuo Rusijos smūgių nukentėjusių namų problema.
Deputatas pridūrė, kad kreipėsi į miesto, rajono ir karinės administracijos vadovybę dėl būtinybės laiku restauruoti pastatus.