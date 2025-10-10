Virš Donecko – aitrūs balti dūmai: pažeidė svarbų vamzdyną

„Amoniako transportavimas šiuo ruožu sustabdytas nuo 2014 m., stebimas baltas dūmas – tai gali reikšti likučių nuotėkį, tai gali užtrukti kelias dienas“, – nurodyta pranešime. Tarnybos pabrėžė, kad gyventojų gyvybėms grėsmės nėra.
Apžiūrėti apšaudymo vietos neįmanoma, nes ji yra laikinai okupuotoje teritorijoje. Gyventojai paraginti užverti langus ir riboti buvimą lauke, jei jaučiamas aitrus kvapas.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą su per laukus slenkančiais baltais dūmais. Rusijos okupantai tradiciškai apkaltino Ukrainos karius dėl esą įvykdyto sprogdinimo.
Naktį į spalio 9-ąją Odesos srityje po naujo dronų smūgio kilo dideli gaisrai, pataikyta į uostą, penki žmonės sužeisti, dalis vartotojų liko be elektros. Tai įvyko plataus masto atakų fone.