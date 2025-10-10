Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Virš Donecko – aitrūs balti dūmai: pažeidė svarbų vamzdyną

2025 m. spalio 10 d. 08:40
Lrytas.lt
Donecko srityje tarp Rusynų Jaro ir Jablunivkos pažeistas magistralinis amoniakotiekis „Toliačis–Odesa“. Apie incidentą paskelbta Donecko srities administracijos įraše „Facebook“.
„Amoniako transportavimas šiuo ruožu sustabdytas nuo 2014 m., stebimas baltas dūmas – tai gali reikšti likučių nuotėkį, tai gali užtrukti kelias dienas“, – nurodyta pranešime. Tarnybos pabrėžė, kad gyventojų gyvybėms grėsmės nėra.
Apžiūrėti apšaudymo vietos neįmanoma, nes ji yra laikinai okupuotoje teritorijoje. Gyventojai paraginti užverti langus ir riboti buvimą lauke, jei jaučiamas aitrus kvapas.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą su per laukus slenkančiais baltais dūmais. Rusijos okupantai tradiciškai apkaltino Ukrainos karius dėl esą įvykdyto sprogdinimo.
Naktį į spalio 9-ąją Odesos srityje po naujo dronų smūgio kilo dideli gaisrai, pataikyta į uostą, penki žmonės sužeisti, dalis vartotojų liko be elektros. Tai įvyko plataus masto atakų fone.
