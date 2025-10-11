„Hamas“ nežada palikti Gazos Ruožo, o jei taikos planas žlugtų – priešinsis agresijai

„Kalbos apie palestiniečių – nesvarbu, ar „Hamas“ narių, ar ne – išvarymą iš savos žemės yra absurdas ir nesąmonė“, – interviu sakė politinio biuro narys Hossamas Badranas.
Jis taip pat pažymėjo, kad „Hamas“ yra pasirengusi priešintis, jei JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planas žlugtų ir Gazos Ruože vėl prasidėtų kovos su Izraeliu.
„Tikimės, kad neprireiks tęsti karo, bet mūsų Palestinos žmonės neabejotinai priešinsis ir pasitelks visas galimybes, kad atremtų agresiją“, – sakė H. Badranas.
„Hamas“ pareigūnas taip pat sakė, kad grupuotė nedalyvaus oficialiame Gazos taikos susitarimo pasirašyme Egipte.
„Kalbant apie oficialų pasirašymą – mes nedalyvausime“, – sakė jis, pridurdamas, kad „Hamas“ per derybas Egipte „iš esmės veikė per tarpininkus iš Kataro ir Egipto“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų planą, kuriame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, kai „Hamas“ paleis visus įkaitus, be to, numatomas šios grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Pirmadienį Egipto kurortiniame mieste Šarm el Šeiche prasidėjo netiesioginės derybos dėl šio plano įgyvendinimo, o penktadienį Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos, iš teritorijos pasitraukė dalis joje dislokuotos Izraelio kariuomenės.
„Hamas“ pareigūnas kalbėjo artėjant 72 valandų terminui, kuris pasibaigs pirmadienį ir per kurį turi būti paleisti Izraelio įkaitai, nelaisvėje laikomi nuo 2023 m. spalio 7 d. prasidėjusių „Hamas“ išpuolių.
