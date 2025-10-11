Lrytas Premium prenumerata tik
„Hamas“ pareigūnas tvirtina, kad nusiginklavimas yra neįmanomas

2025 m. spalio 11 d. 19:28
„Hamas“ nusiginklavimas pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazoje yra „neįmanomas“, – šeštadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė „Hamas“ pareigūnas.
„Siūlomas ginklų perdavimas neįmanomas ir nediskutuotinas“, – teigė jis.
JAV prezidentas yra nurodęs, kad „Hamas“ ginklų atidavimo klausimas bus sprendžiamas antrajame taikos plano etape.
Pagal 20 punktų planą „Hamas“ nariams, kurie atiduos ginklus, žadama amnestija, taip pat jiems bus leista išvykti iš Gazos Ruožo.
„Hamas“ pareigūnas kalbėjo Gazos Ruože tęsiantis paliauboms ir artėjant 72 valandų terminui, kuris pasibaigs pirmadienį ir per kurį turi būti paleisti Izraelio įkaitai, nelaisvėje laikomi nuo 2023 m. spalio 7 d. prasidėjusių „Hamas“ išpuolių.
„Hamas“ nusiginklavimas ir Izraelio pajėgų pasitraukimas laikomi pagrindiniais kliuviniais D. Trumpo plano įgyvendinimui, nors vis stiprėja viltys, kad dvejus metus trunkantis karas gali baigtis.
