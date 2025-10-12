D. Trumpas: JAV nori Kinijai padėti, o ne pakenkti

„JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti!!!“ – rašė JAV prezidentas platformoje „Truth Social“.
„Gerbiamas prezidentas Xi (Jinpingas – ELTA) ... nenori, kad jo šalis panirtų į (ekonominę – ELTA) depresiją“, – pridūrė D. Trumpas.
ELTA primena, kad D. Trumpas penktadienį pareiškė įvesiąs papildomus muito mokesčius, kurie įsigalios lapkričio 1 d., reaguodamas į tai, ką pats pavadino „itin agresyviais“ naujais Kinijos eksporto apribojimais retiesiems žemės elementams. Savo sprendimą jis argumentavo Kinijos pareiškimu, kad Pekinas nuo lapkričio 1 d. retiesiems žemių elementams ir kitoms medžiagoms taikys eksporto kontrolę.
Retieji žemės elementai yra viena pagrindinių temų prekybos konflikte tarp Pekino ir Vašingtono. Kinijos prekybos ministerija ketvirtadienį pareiškė, kad nuo šiol bus griežčiau kontroliuojamas su retaisiais žemių elementais susijusių technologijų eksportas. Kinija tai argumentuoja grėsme nacionaliniam saugumui, nes retieji žemės elementai gali būti naudojami karinėms prekėms.
Retieji žemės elementai naudojami įvairiose technologijose – nuo vėjo turbinų iki elektromobilių baterijų. Kinija yra svarbi šių medžiagų gamintoja ir rinkos lyderė jų perdirbimo srityje.