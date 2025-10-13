Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį paragino tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų po Rusijos šią savaitę surengtų daugiau nei 4 tūkst. oro antpuolių prieš jo šalį.
„Maskva leidžia sau eskaluoti savo smūgius, atvirai pasinaudodama tuo, kad pasaulis yra sutelkęs dėmesį į taikos Artimuosiuose Rytuose užtikrinimą“, – platformoje „X“ rašė V. Zelenskis.
„Būtent todėl negalima leisti, kad spaudimas silpnėtų. Sankcijos, tarifai ir bendri veiksmai prieš Rusijos naftos pirkėjus – tuos, kurie finansuoja šį karą – turi likti ant diskusijų stalo“, – tvirtino jis.
Pasak Ukrainos lyderio, toks požiūris galėtų sudaryti sąlygas ilgalaikei taikai Europoje užtikrinti.
„Pasaulis gali tą garantuoti kartu su taikos Artimuosiuose Rytuose procesu“, – pridūrė šalies prezidentas.
Ukraina jau seniai ragina taikyti sankcijas Rusijai, taip pat ir Kinijai bei Indijai, kurios yra vienos iš svarbiausių Rusijos naftos pirkėjų.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad Rusija sustiprino „teroro iš oro aktus prieš mūsų miestus ir bendruomenes, intensyvindama smūgius mūsų energetikos infrastruktūrai“. Vien per pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 3 tūkst. 100 dronų, 92 raketas ir apie 1 tūkst. 360 sklendžiančių bombų.
Jau keletą dienų iš eilės ypač intensyviai atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Kyjivo energetikos ministerijos duomenimis, pagrindiniai atakų taikiniai buvo Odesos sritis pietuose, Černihivo sritis šiaurėje ir Donecko sritis rytuose.
Valdžios institucijos pranešė apie elektros tiekimo ir vandens tiekimo sutrikimus.
