Karas Ukrainoje. ISW ekspertai įspėja – rusai griebiasi gudrybių: tam teko net keisti įstatymus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad šią savaitę susitiks Vašingtone. Susitikimas numatytas spalio 17 d.
Šis aukšto lygio susitikimas įvyks po dviejų prezidentų pokalbių telefonu, kurių metu buvo aptarti oro gynybos ir tolimojo nuotolio puolamųjų pajėgumų klausimai, reaguojant į suintensyvėjusius Rusijos karinius išpuolius prieš Ukrainą.
D. Trumpas įvardijo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą lyderiu, kuris galėtų padėti sureguliuoti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.
Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai sakė būdamas lėktuve, kuriuo grįžo į JAV po vizito Artimuosiuose Rytuose.
„R. T. Erdoganas gali“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kiti lyderiai, ypač Turkijos prezidentas, gali padėti sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą.
D. Trumpas pasiekė didelę užsienio politikos pergalę Gazos Ruože, pasiekęs karo veiksmų tarp Izraelio ir „Hamas“ nutraukimą. Jis taip pat pareiškė, kad dabar planuoja sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje nutraukimą. Tuo tarpu, kaip rašo „The Wall Street Journal“, karo Gazos Ruože pabaiga suteikė D. Trumpui svarbią užuominą, kaip pasiekti taiką Ukrainoje.
„JAV ir Europos pareigūnai įspėja, kad nei Rusija, nei Ukraina nekeis savo karinės strategijos po pirminės D. Trumpo sėkmės Artimuosiuose Rytuose. Jie taip pat pažymi, kad ilgalaikis susitarimas dėl tvirtos taikos Gazos Ruože toli gražu nėra garantuotas“, – rašoma straipsnyje.
Tačiau lieka viltis, kad JAV prezidentas sugebės pasinaudoti diplomatinės pergalės momentu ir išmokti reikiamas pamokas, kad galėtų atnaujinti pastangas sugrąžinti Rusijos lyderį V. Putinas prie derybų stalo.
