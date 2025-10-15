Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Medikai: nepaisant paliaubų, Izraelio ugnis netoli Gazos miesto pražudė du žmones

2025 m. spalio 15 d. 17:54
Nepaisant to, kad galioja paliaubos, trečiadienį Gazos Ruože žuvo du palestiniečiai, pranešė medikai ir pridūrė, kad jie gyvybių neteko per Izraelio apšaudymą į rytus nuo Gazos miesto.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad keli įtartini asmenys peržengė nustatytą atsitraukimo liniją ir priartėjo prie Izraelio karių Gazos Ruožo šiaurėje, taip pažeisdami paliaubų susitarimą. Kariai paleido ugnį, kad „pašalintų grėsmę“, tvirtino kariuomenė. Kariškiai pakartojo Gazos Ruožo gyventojams skirtą perspėjimą nesiartinti prie Izraelio pajėgų, kurios vis dar yra dislokuotos daugiau nei pusėje šios pakrantės teritorijos.
Paliaubos tarp Izraelio ir islamistinės grupuotės „Hamas“, kurias padėjo sudaryti JAV, Egiptas ir Kataras, galioja nuo penktadienio.
Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 45 palestiniečių kūnus
Izraelis trečiadienį grąžino 45 palestiniečių palaikus, tad bendras perduotų kūnų skaičius pasiekė 90, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.
Pagal paliaubų susitarimą, kurį padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelis turi perduoti 15-os palestiniečių kūnus už kiekvieną grąžinamą mirusį izraelietį.
Pirmadienį „Hamas“ perdavė trijų izraeliečių ir vieno nepaliečio kūnus, o antradienį – dar trijų izraeliečių palaikus ir vieną kol kas neatpažintą kūną, kuris, pasak kariuomenės, nėra mirusio įkaito.
IzraelisGazos RuožasGaza
