Konfliktai ir saugumas

Izraelis: Rafacho perėja kol kas nebus atidaryta

2025 m. spalio 16 d. 13:23
Izraelio duomenimis, Rafacho pasienio perėja tarp Gazos Ruožo ir Egipto kol kas liks uždaryta. Per ją į palestiniečių teritoriją nebus gabenama humanitarinė pagalba, ketvirtadienį pareiškė Izraelio gynybos ministerijos Civilinių reikalų palestiniečių teritorijose skyrius (COGAT).
Tai esą jokiu metu nebuvo sutarta.
„Pagalba į Gazos Ruožą ir toliau patenka per kitus pasienio punktus“, – teigiama pareiškime.
Apie pasienio perėjos atidarymą asmenų judėjimui bus paskelbta vėliau, kai Izraelis ir Egiptas atliks „reikalingus pasirengimus pasienio perėjai atidaryti“, nurodė kariuomenė.
Izraelio žiniasklaida trečiadienį skelbė, kad Izraelis ketina atidaryti Rafacho perėją. Izraelio visuomeninis transliuotojas „Kan“ pranešė, kad 600 sunkvežimių pasiruošę įvežti pagalbos prekes į palestiniečių teritoriją.
Pagalbos tiekimas Gazos Ruožo gyventojams yra dalis paliaubų susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“.
Paliaubų susitarime numatytas pagalbos tiekimas pradėtas iš karto po susitarimo. Sunkvežimiai su pagalbos prekėmis į palestiniečių teritoriją vyko per Kerem Šalomo perėją.
JT ir pagalbos organizacijos ragina vėl atidaryti pagrindinį perėjimo punktą, nes Gazos Ruožas susiduria su niokojančia humanitarine krize po dvejus metus trukusio karo, kurį sukėlė „Hamas“ 2023 m. spalio 7-osios ataka.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos paskelbė, kad Gazos Ruože siaučia badas, nors Izraelis šį teiginį atmetė.
