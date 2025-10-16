Šaltinis ministerijoje: turkų ekspertai padės Gazoje ieškoti įkaitų kūnų

„Ten jau yra AFAD darbuotojų komanda, kurioje yra 81 ekspertas“, – sakė šaltinis, turėdamas omenyje Turkijos nelaimių padarinių likvidavimo agentūrą, ir nurodė, kad „viena komanda bus atsakinga už kūnų paiešką ir suradimą“.
Turkijos nelaimių valdymo tarnyba (AFAD) yra vyriausybinė agentūra, veikianti prie Vidaus reikalų ministerijos.
„Užduotys aiškios: perduoti humanitarinę pagalbą, surasti lavonus ir saugoti paliaubas. Tačiau aiškios informacijos, kaip šias užduotis vykdyti, nėra“, – teigė šaltinis ministerijoje.
Paklaustas, ar šiame procese galėtų dalyvauti ir Turkijos karinės pajėgos, šaltinis atsakė, kad tai būtų „labiau civilinių subjektų, tokių kaip AFAD, užduotis“, tačiau teoriškai kariuomenė galėtų padėti, jei prireiktų.
AFAD gelbėtojai yra įpratę dirbti sudėtingose vietovėse ir yra padėję likviduoti daugybės Turkiją sukrėtusių žemės drebėjimų, įskaitant tą, kuris įvyko 2023 m. vasarį šalies pietryčiuose ir nusinešė mažiausiai 53 tūkst. žmonių gyvybes, pasekmes.
AFAD teigia, kad pastaraisiais metais gelbėjimo ir humanitarinės pagalbos misijas vykdė daugiau nei 50 šalių penkiuose žemynuose, įskaitant Somalį, Palestinos teritorijas, Ekvadorą, Filipinus, Nepalą, Jemeną, Mozambiką ir Čadą.