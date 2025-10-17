ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas tvirtina, kad Ukraina vis dar gali „visiškai pakeisti situaciją ir iš tikrųjų laimėti karą“ prieš Rusiją su Vakarų tolesne parama Kyjivui, praneša „TVP World“.
Lenkijos televizijai „TVP World“ duotame išskirtiniame interviu NATO būstinėje Briuselyje K. Kallas paragino Europos ir JAV sąjungininkus išlaikyti daromą karinį ir finansinį spaudimą Maskvai.
„Jei visi darytų tai, ką mes jau nuveikėme sankcijų ir spaudimo Rusijai klausimu, manau, kad dabar būtume kitokioje padėtyje“, – sakė ji, atkreipdama dėmesį į prastėjančią Rusijos ekonominę situaciją ir išeikvotas atsargas.
K. Kallas pasmerkė Maskvos smūgius humanitarinę pagalbą gabenantiems konvojams ir civilinės infrastruktūros objektams.
„93 proc. Rusijos taikinių Ukrainoje sudarė civiliai arba civilinė infrastruktūra“, – teigė ES diplomatijos vadovė. Pasak jos, būtina sparčiau pristatyti Ukrainai oro gynybos sistemas, kad šalis galėtų apsisaugoti artėjant žiemai.
Paklausta apie Europos pasirengimą gintis, K. Kallas teigė, kad būsimame ES veiksmų plane bus nustatyti „aiškūs tikslai ir terminai“ bendradarbiavimui gynybos srityje ir dronų pajėgumams stiprinti.
„Mes galime įgyvendinti šiuos bendrus projektus kartu, kad apgintume visą Europą“, – sakė ji.
K. Kallas taip pat aptarė Europos šalių, įskaitant Lenkiją, oro erdvės pažeidimus pastaruoju metu, už kuriuos, kaip įtariama, atsakinga Rusija.
„Rusija mus testuoja“, – perspėjo K. Kallas.
„Mūsų atsakas turėtų būti toks: mes padedame Ukrainai, nes ji gina visą Europą“ – pabrėžė ES diplomatijos vadovė.
