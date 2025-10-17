Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Po D. Trumpo ir V. Putino pokalbio – V. Zelenskio reakcija JAV prezidentas skelbia, kada susitiks su Kremliaus vadovu

2025 m. spalio 17 d. 06:49
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir septynis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.
Daugiau nuotraukų (49)
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas tvirtina, kad Ukraina vis dar gali „visiškai pakeisti situaciją ir iš tikrųjų laimėti karą“ prieš Rusiją su Vakarų tolesne parama Kyjivui, praneša „TVP World“.
Lenkijos televizijai „TVP World“ duotame išskirtiniame interviu NATO būstinėje Briuselyje K. Kallas paragino Europos ir JAV sąjungininkus išlaikyti daromą karinį ir finansinį spaudimą Maskvai.
„Jei visi darytų tai, ką mes jau nuveikėme sankcijų ir spaudimo Rusijai klausimu, manau, kad dabar būtume kitokioje padėtyje“, – sakė ji, atkreipdama dėmesį į prastėjančią Rusijos ekonominę situaciją ir išeikvotas atsargas.
K. Kallas pasmerkė Maskvos smūgius humanitarinę pagalbą gabenantiems konvojams ir civilinės infrastruktūros objektams.
„93 proc. Rusijos taikinių Ukrainoje sudarė civiliai arba civilinė infrastruktūra“, – teigė ES diplomatijos vadovė. Pasak jos, būtina sparčiau pristatyti Ukrainai oro gynybos sistemas, kad šalis galėtų apsisaugoti artėjant žiemai.
Paklausta apie Europos pasirengimą gintis, K. Kallas teigė, kad būsimame ES veiksmų plane bus nustatyti „aiškūs tikslai ir terminai“ bendradarbiavimui gynybos srityje ir dronų pajėgumams stiprinti.
„Mes galime įgyvendinti šiuos bendrus projektus kartu, kad apgintume visą Europą“, – sakė ji.
K. Kallas taip pat aptarė Europos šalių, įskaitant Lenkiją, oro erdvės pažeidimus pastaruoju metu, už kuriuos, kaip įtariama, atsakinga Rusija.
„Rusija mus testuoja“, – perspėjo K. Kallas.
„Mūsų atsakas turėtų būti toks: mes padedame Ukrainai, nes ji gina visą Europą“ – pabrėžė ES diplomatijos vadovė.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.