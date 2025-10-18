Karas Ukrainoje. Po susitikimo su D. Trumpu – V. Zelenskio žinia: atskleidė, koks klausimas derybose sunkiausias

Rusijos vadovo Vladimiro Putino bandymai užmegzti naują ryšį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu išvakarėse sukėlė susirūpinimą, kad Kremlius vėl bando žlugdyti Vakarų paramai Ukrainai, rašo „Kyiv Independent“.
Pasak leidinio, prezidentų pokalbiui pasirinktas laikas aiškiai nėra atsitiktinis – D. Trumpo ir V. Putino skambutis vyko dieną prieš V. Zelenskio vizitą Vašingtone, kur jis tikisi įtikinti JAV prezidentą perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“.
„V. Putinas išsigando, nes D. Trumpas pažadėjo tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, ir nusprendė apsimesti, kad yra pasirengęs „susitarimui“ ir kompromisui.
„Čia matome tam tikrą modelį. Kiekvieną kartą, kai prezidentas D. Trumpas priartėja prie rimtų sankcijų Rusijai įvedimo arba pažangios ginkluotės perdavimo Ukrainai, V. Putinas bando įtraukti Trumpą į „derybas“, – „Kyiv Independent“ sakė prezidento partijai priklausantis Oleksandras Merežko.
Pasak jo, V. Putino tikrassis tikslas – sukurti derybų įspūdį.
„V. Putinas turi sukurti derybų iliuziją. Jis yra suinteresuotas tik tuo, kad išvengtų Amerikos sankcijų ir karinės pagalbos Ukrainai“, – pridūrė ekspertas.
Panašios nuomonės laikosi ir tarptautiniai ekspertai, pažymi „Kyiv Independent“. Rusijos programos direktoriaus pavaduotojas Demokratijos gynimo fonde (FDD) Johnas Hardie atkreipė dėmesį, kad panašios situacijos šįmet kartojasi jau keletą kartų.
„Gegužę, kai trumpam atrodė, kad transatlantinis konsensusas dėl ultimatumo V. Putinui priimti paliaubas arba susidurti su griežtesnėmis sankcijomis, V. Putinas atsakė vėlyvu naktiniu kreipimusi, kuriame pasiūlė atnaujinti derybas Stambule“, – sakė J. Hardie.
Derybos galiausiai niekur nevedė, o sankcijos nebuvo įvestos.
J. Hardie priminė, kad kai vėl ėmė stiprėti ryžtas nubausti Rusiją, jį išsklaidė garsiai apdainuotas Aliaskos viršūnių susitikimas tarp D. Trumpo ir V. Putino rugpjūčio mėnesį.
Anot jo, dabar aktyviai diskutuojant raketų „Tomahawk“ perdavimą Ukrainai, Kremlius vėl bando diplomatinį tą pačią taktiką – telefono skambutį ir planą susitikti.
