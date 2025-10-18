Venesuelos teigimu, jau yra paruoštos gynybos priemonės prieš JAV pajėgų dislokavimą

Vašingtonas kaltina N. Maduro, kad jis vadovauja narkotikų karteliui, ir, neva kovodamas su prekyba narkotikais, Karibų jūros regione yra dislokavęs dideles karines pajėgas, įskaitant radarams nematomus karo lėktuvus ir kelis JAV karinio jūrų laivyno laivus.
Autoritarinis socialistas N. Maduro, kuris yra kaltinamas tuo, kad suklastojo praėjusiais metais vykusių rinkimų rezultatus, teigia, kad Vašingtonas planuoja jo šalyje pakeisti režimą.
D. Trumpas yra užsiminęs, kad leido CŽA vykdyti slaptas operacijas prieš Venesuelą, tačiau konkrečios informacijos neatskleidė.
N. Maduro į didelę JAV karinę operaciją reagavo įsakydamas visoje šalyje surengti pratybas, o prie sienų dislokuoti karius.
„Šiandien baigėme įrenginėti visas šalies integruotas gynybos zonas“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše teigė N. Maduro.
Jis taip pat paskelbė apie naujas karines pratybas, kurias pavadino „Nepriklausomybė 200“.
Daugelis tokių pratybų vyksta naktį ir joms pasibaigus jokios naujos, nuolatinės karinės pajėgos nebūna dislokuojamos.
Per valstybinę televiziją parodytame reportaže buvo matyti iš kareivinių išvykstantys kariai.
Santykiuose su Jungtinėmis Valstijomis tvyrant įtampai, Venesuelos pratybose taip pat dalyvavo policija, civilinės saugos darbuotojai ir nereguliariosios kariuomenės nariai.
JAV pajėgos Karibų jūros regione jau yra užpuolusios mažiausiai šešis laivus, kurie, Vašingtono teigimu, gabeno narkotikus iš Venesuelos į Jungtines Valstijas. Per tokius antpuolius žuvo mažiausiai 27 žmonės.