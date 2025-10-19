Lrytas Premium prenumerata tik
Aliarmo ženklai Izraelio ir „Hamas“ paliauboms: ragina atnaujinti karą po pranešimų apie išpuolius

2025 m. spalio 19 d. 15:08
Pasirodžius pranešimams apie išpuolį prieš Izraelio karius Gazos Ruože, Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras paragino atnaujinti karą prieš „Hamas“.
Įraše platformoje „X“ jis paragino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu liepti kariuomenei „visiškai ir visa jėga atnaujinti kovines operacijas Gazos Ruože“.
„Apgaulingas įsivaizdavimas, kad „Hamas“ pakeis savo poziciją ar net laikysis pasirašyto susitarimo, kaip ir tikėtasi, pasirodė esąs pavojingas mūsų saugumui“, – rašė I. Ben-Gviras.
„Nacistinė teroristinė organizacija turi būti visiškai sunaikinta“, – teigė jis, pridurdamas, kad kuo greičiau tai įvyks, tuo geriau.
Izraelio žiniasklaida anksčiau pranešė, kad palestiniečių islamistų judėjimas „Hamas“ atakavo Izraelio karius pietinėje Gazos Ruožo dalyje. Izraelio kariuomenė šį incidentą apibūdino kaip „šiurkštų paliaubų pažeidimą“, nors konkrečios detalės kol kas nežinomos.
Izraelio kariai buvo atakuoti raketine granata, sakė Izraelio kariuomenės pareigūnas. Be to, pranešta, kad palestiniečių snaiperis apšaudė Izraelio dalinį. Izraelio žiniasklaida teigė, kad Izraelio oro pajėgos vėliau smogė taikiniams Rafache.
Nuo spalio 10 d. tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože galioja oficialios paliaubos. Tačiau jau įvyko keletas smurtinių incidentų.
I. Ben-Gviras nuo pat pradžių kritikavo paliaubų susitarimą ir balsavo prieš jį.
 
