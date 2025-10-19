Skandalinga šaltinių informacija: D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikime – riksmai ir reikalavimas priimti V. Putino ultimatumus

Susitikimas tarp JAV ir Ukrainos prezidentų daug kartų virto „rėkimo varžybomis“, o D.Trumpas „visą laiką keikėsi“, teigė su šiuo reikalu susipažinę šaltiniai.
Jie pridūrė, kad JAV prezidentas numetė Ukrainos fronto linijos žemėlapius, reikalavo, kad Zelenskis atiduotų V.Putinui visą Donbaso regioną, ir nuolat kartodavo Rusijos lyderio argumentus, kuriuos šis išdėstė per jų pokalbį telefonu dieną anksčiau.
Nors D.Trumpas vėliau pritarė dabartinių fronto linijų įšaldymui, šis karštas susitikimas atspindėjo JAV prezidento kaprizingą poziciją karo atžvilgiu ir jo norą pritarti V.Putino maksimalistiniams reikalavimams, skelbia leidinys.
D.Trumpo ir V.Zelenskio susitikimas įvyko tuo metu, kai JAV prezidentas, pasinaudojęs Izraelio ir „Hamas“ pasiektu paliaubų susitarimu, ėmėsi naujų pastangų užbaigti Rusijos karą.
V.Zelenskis ir jo komanda nuvyko į Baltuosius rūmus tikėdamiesi įtikinti Trumpą tiekti jiems tolimųjų nuotolių „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas, tačiau išvyko nieko nepešęs.
Įtemptas susitikimas priminė panašų konfliktinį susitikimą Baltuosiuose rūmuose vasario mėnesį, kurio metu D.Trumpas ir viceprezidentas JD Vance griežtai kritikavo V.Zelenskį už tai, ką jie apibūdino kaip nepakankamą dėkingumą JAV.
Penktadienio susitikime D.Trumpas, atrodo, pažodžiui pakartojo daugelį V.Putino teiginių, netgi tuos, kurie prieštaravo jo paties neseniai išsakytoms mintims apie Rusijos silpnąsias puses, teigė susitikime dalyvavę Europos pareigūnai.
Pasak susitikime dalyvavusio Europos pareigūno, D.Trumpas V.Zelenskiui sakė, kad V.Putinas jam teigė, jog konfliktas yra „speciali operacija, netgi ne karas“, ir pridūrė, kad Ukrainos lyderis turi sudaryti susitarimą arba susitaikyti su sunaikinimu.
Pareigūnas sakė, kad D.Trumpas pasakė V.Zelenskiui, jog jis pralaimi karą, ir įspėjo: „Jei [Putinas] to norės, jis tave sunaikins.“
Pasak susitikime dalyvavusio pareigūno, vienu metu JAV prezidentas numetė Ukrainos karo veiksmų žemėlapius į šoną. Pareigūno teigimu, D.Trumpas sakė, kad jam „atsibodo“ vėl ir vėl matyti Ukrainos fronto linijos žemėlapį.
„Ši raudona linija, aš net nežinau, kur ji yra. Aš ten niekada nebuvau“, – sakė D.Trumpas, pasak pareigūno.
D.Trumpas taip pat sakė, kad Rusijos ekonomika „klesti“, sakė pareigūnas, o tai smarkiai kontrastuoja su jo neseniai viešai išsakytais komentarais, kuriuose jis ragino V.Putiną derėtis, nes jo „ekonomika žlugs“.
Baltieji rūmai ir Ukrainos prezidento kanceliarija iš karto neatsakė į prašymus komentuoti.
D.Trumpas sekmadienį „Fox News“ sakė, kad yra įsitikinęs, jog pavyks užbaigti konfliktą, ir pridūrė, kad V.Putinas „gaus kažką, jis laimėjo tam tikrą teritoriją“.
Ketvirtadienį V.Putinas pateikė Trumpui naują pasiūlymą, pagal kurį Ukraina atiduotų savo kontroliuojamas rytinės Donbaso regiono dalis mainais į keletą nedidelių plotų dviejuose pietiniuose fronto regionuose – Chersone ir Zaporižėje.
Rusijos pasiūlymas yra nedidelė nuolaida, palyginti su tuo, kuris buvo pateiktas per paskutinį Putino susitikimą su Trumpu rugpjūčio mėnesį Aliaskoje, kur jis sakė, kad sutiktų įšaldyti kontaktų liniją kitose fronto vietose, jei Ukraina atiduotų Donbasą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasVolodymyras Zelenskis
