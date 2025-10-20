„Neproporcinga nauda“: karo analitikai paaiškino, kodėl V. Putinas siekia gauti Donbasą

„ISW nuolat vertina, kad likusios Donecko srities dalies atidavimas yra neproporcingai naudingas Rusijai“, – pažymi analitikai.
Jie paaiškino, kad Donecko sritis yra strategiškai svarbi Ukrainos gynybai ir gynybos pramonės bazei.
Šiuo metu Rusijos karinės pajėgos neturi prieinamų priemonių greitai apsupti ar įsiveržti į tvirtovių juostą – pagrindinę Ukrainos gynybos liniją šiame regione, kurios užėmimas, atsižvelgiant į dabartinį jų pažangos tempą, greičiausiai užtruktų kelerius metus.
Kaip pažymi analitikai, Donecko srities atidavimas leis Rusijos kariuomenei išvengti ilgų ir kruvinų kovų bei tęsti karo veiksmus giliai Ukrainos užnugaryje iš naujų pozicijų.
Tai taip pat suteiktų rusams palankias pozicijas smūgiams į rytinius Dniepropetrovsko ir Zaporižios sričių rajonus arba į pietus nuo Charkivo srities, kurie yra daug mažiau sustiprinti nei tvirtovių juosta.
Taip pat tai sudarytų palankesnes sąlygas tęsti Rusijos puolimą per Oskilo upę rytinėje Charkivo srities dalyje link Iziumo.
„Rusija turės galimybę rinktis iš kelių vienas kitą papildančių puolamųjų operacijų, jei Ukraina atiduos Donecko sritį Rusijai, ypač jei nėra garantijų, kad Rusija neatnaujins puolamųjų operacijų Ukrainoje“, – apibendrina ISW.
Parengta pagal „Unian“ inf.
RusijaUkrainaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių