S. Lavrovas ir M. Rubio kalbėjosi telefonu: atskleidė pokalbio detales

Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodo, kad Rubio ir Lavrovas „konstruktyviai aptarė“ klausimus, kurie buvo iškelti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pokalbio metu, vykusio spalio 16 dieną.
Tikėtina, kad kalbėta apie būsimą JAV ir Rusijos lyderių susitikimą Budapešte, apie kurį anksčiau užsiminė Amerikos prezidentas. Tuomet Trumpas tvirtino, kad susitikimas su Putinu galėtų padėti nutraukti „gėdingą“ karą tarp Rusijos ir Ukrainos.
Sergejus LavrovasMarco RubioJAV
Rodyti daugiau žymių