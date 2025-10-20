Lrytas Premium prenumerata tik
S. Lavrovas ir M. Rubio kalbėjosi telefonu: atskleidė pokalbio detales

2025 m. spalio 20 d. 18:43
JAV valstybės sekretorius Marko Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas surengė telefoninį pokalbį. Apie tai praneša Rusijos žiniasklaida.
Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodo, kad Rubio ir Lavrovas „konstruktyviai aptarė“ klausimus, kurie buvo iškelti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pokalbio metu, vykusio spalio 16 dieną.
Tikėtina, kad kalbėta apie būsimą JAV ir Rusijos lyderių susitikimą Budapešte, apie kurį anksčiau užsiminė Amerikos prezidentas. Tuomet Trumpas tvirtino, kad susitikimas su Putinu galėtų padėti nutraukti „gėdingą“ karą tarp Rusijos ir Ukrainos.
