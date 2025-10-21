Karas Ukrainoje. Po skandalingo D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo – Europos vyriausybių žingsnis

JAV viceprezidentas J.D. Vance‘as pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija toliau sieks taikos Ukrainoje, kad ir kiek tam reikėtų laiko.
Pasak „Ukrinform“ korespondento, jis tai pareiškė žurnalistams Merilando valstijoje esančioje karinėje bazėje „Joint Base Andrews“.
„Mes ir toliau eisime taikos keliu, nesvarbu, ar tam reikės dar kelių mėnesių, dar kelių savaičių, ar, neduok Dieve, ilgiau, mes ir toliau su tuo dirbsime“, – sakė J.D. Vance‘as.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimus, kuriuose teigiama, kad jis pasiūlė atiduoti Donbaso regioną Rusijai per artėjančias taikos derybas su Kremliumi, praneša Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“, remdamasi įrašu, paskelbtu socialinio tinklo „X“ paskyroje „Rapid Response 47“.
D. Trumpas pareiškė, kad Donbaso atidavimo Rusijai klausimas niekada nebuvo iškeltas diskusijose su Ukraina. Jis pabrėžė, kad abi pusės turėtų sutelkti dėmesį į paliaubų išlaikymą ir karo veiksmų nutraukimą fronto linijose.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad būtų pasirengęs prisijungti prie Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo jųdviejų aukščiausiojo lygio susitikime Vengrijoje, jei bus pakviestas.
Numatomas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas Budapešte kelia pasipiktinimą Europoje.
Pasak ispanų dienraščio „El País“, šis susitikimas yra „tiesioginis įžeidimas Europos Sąjungai“, nes jis ne tik vyksta ES teritorijoje be jos dalyvavimo, bet ir pastato Europos lyderius bei NATO į nepatogią padėtį.
Leidinio teigimu, D. Trumpo ir V. Putino derybose bus aptariamas karas Ukrainoje – tačiau be ES atstovų.
