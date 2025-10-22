Karas Ukrainoje. Iš D. Trumpo – naujausias pareiškimas dėl susitikimo su V. Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nemanantis, kad Ukraina laimės karą su Rusija, tačiau neatmetė tokios galimybės visiškai.
Pirmadienį per susitikimą su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese D. Trumpo buvo paklausta apie pareiškimą, kurį jis išsakė maždaug prieš mėnesį, kad Ukraina, padedama Europos Sąjungos, galbūt gali susigrąžinti savo teritorijas, kurias okupavo Rusija.
„Jie vis dar gali laimėti. Nemanau, kad laimės, bet jie vis dar gali laimėti. Niekada nesakiau, kad laimės. Sakiau, kad jie gali laimėti“, – Vašingtone tvirtino D. Trumpas.
„Karas yra labai keistas dalykas , – tęsė jis.- Įvyksta daug blogų dalykų. Įvyksta daug gerų dalykų.“
Savaitgalį D. Trumpas nurodė, kad, siekiant užbaigti karą, fronto linija turėtų būti įšaldyta, o tai, be kita ko, reikštų rytinio Donbaso regiono padalijimą. Leidinys „Financial Times“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, pranešė, kad D. Trumpas penktadienį per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paragino jį atiduoti visą Donbasą, jog karas būtų užbaigtas.
Toks žingsnis leistų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiekti vieną iš pagrindinių savo tikslų kare, kurį jis pradėjo 2022 m. vasario mėnesį. Sekmadienį paklaustas, ar jis pasakė V. Zelenskiui, kad šis turėtų atiduoti Donbasą Rusijai, D. Trumpas atsakė neigiamai.
Tačiau per interviu, kurį tą pačią dieną parodė „Fox News“, D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinas „kažką pasiims“.
D. Trumpas šiuo metu ruošiasi galimam susitikimui su V. Putinu, kuris vyktų Budapešte.
