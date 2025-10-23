„Taikos nuotaikų nėra“: atskleidė, kas vyksta Kremliuje po D. Trumpo sprendimo

Anot Rusijos prezidento administracijai artimo šaltinio, kurį cituoja „Verstka“, Maskva nėra patenkinta D. Trumpo pasiūlymu įšaldyti karą kontakto linijoje.
Maskva vietoje to reikalauja, kad Ukraina perduotų likusias Donecko srities dalis.
„Taikos nuotaikų Kremliuje nėra“, – pabrėžė šaltinis „Verstka“.
Pasak Kremliaus aplinkos medijų ekspertų, kariuomenės vadovybė V. Putinui žadėjo visišką Pokrovsko ir Kupjansko kontrolę.
„Kol įsitvirtinsime šiose pozicijose, apie liniją nekalbėsime“, – nurodė šaltinis, pridūręs, jog derybos tyčia vilkinamos nuo gegužės, kad Rusijos okupantai spėtų pasistūmėti.
Vašingtono pozicija
Spalio 21 d. Baltieji rūmai patvirtino, kad D. Trumpas „artimiausiu metu“ nesirengia susitikti su V. Putinu. JAV žiniasklaida pranešė, jog pagrindinė kliūtis – Rusijos atsisakymas pritarti paliauboms esamomis sąlygomis.
„Reuters“ duomenimis, Rusija praėjusį savaitgalį pasiuntė Vašingtonui taikos susitarimo juodraštį, kuriame pakartojo reikalavimą pilnai perimti Donbasą kaip bet kokių taikos susitarimų sąlygą. Toks reikalavimas faktiškai užkerta kelią kompromisui.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas įspėjo, kad kovų stabdymas dabar „ignoruotų konflikto ištakas“ ir paliktų dalį Ukrainos esą „nacių valdomam režimui“. Ši retorika atspindi maksimalistines Kremliaus užmačias.
Aukštas D. Trumpo administracijos pareigūnas „The Wall Street Journal“ teigė, jog Kremlius „vis dar nepasirengęs sandoriui“. Esą nors V. Putinas per pokalbį telefonu parodė norą aptarti „konkrečius klausimus“, pagrindo prasmingai pažangai dar nėra, rašo „The Wall Street Journal“,
Budapešto kanalas
Spalio 18 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su D. Trumpu pripažino, kad „sustojimas pagal dabartinę liniją“ galėtų būti laikina priemonė. Tačiau V. Zelenskis pabrėžė, jog teritorinių nuolaidų Ukraina nepriims.
Kremlius tokį požiūrį atmeta. „Jei pasirašysime deklaraciją dėl sustojimo pagal liniją, tektų susitikti su V. Zelenskiu. Kam V. Putinui to reikėtų?“, – „Verstka“ cituoja Kremliaus vidaus šaltinį.
Iš pradžių D. Trumpo ir V. Putino susitikimas buvo planuotas spalio pabaigoje, o pirmines konsultacijas esą padėjo megzti Vengrijos premjeras Viktoras Orbánas. Tačiau po JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio pokalbio telefonu su S. Lavrovu lūkesčiai išblėso.
Abi pusės patvirtino, kad nauja data D. Trumpo ir V. Putino susitikimui nenustatyta. Artimiausiu metu proveržio nesitikima.
RusijaKremliusVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių