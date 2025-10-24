JAV vyriausybės krizė pasiekė ir Vokietiją: ruošiasi perimti naštą

Vokietijos federalinė finansų ministerija jau rengiasi pradėti „neplanuotas išlaidas“. Ji laikinai perimtų tūkstančių JAV kariškių, dislokuotų Vokietijoje, atlyginimų mokėjimą, jei dėl JAV biudžeto įšaldymo jiems grėstų negauti algų.
Vokietijos finansų ministerijos atstovė spaudai pareiškė, kad vyriausybė „inicijuos nenumatytas išlaidas, siekiant užtikrinti laiku išmokamus spalio atlyginimus“.
Tikimasi, kad šias išlaidas vėliau kompensuos JAV.
Atlyginimų mokėjimo perėmimas beveik 11 tūkst. darbuotojų taip pat yra „solidarumo ženklas JAV ginkluotosioms pajėgoms, dislokuotoms Vokietijoje, ir jų civiliams darbuotojams“.
Nors kol kas neaišku, ar dėl JAV vyriausybės uždarymo spalio mėnesio atlyginimai iš tiesų nebus išmokėti, atstovė spaudai pažymėjo, kad atlyginimas yra garantuotas.
Dieną prieš tai profesinė sąjunga „Verdi“ perspėjo apie galimus tūkstančių civilinių JAV ginkluotųjų pajėgų darbuotojų Vokietijoje atlyginimų praradimus ir paragino federalinę vyriausybę prireikus perimti mokėjimus.
„Atlyginimų praradimas dėl biudžetinių ginčų yra nepriimtinas pagal Vokietijos įstatymus – tai taikoma ir JAV vyriausybės uždarymui“, – sakė „Verdi“ pirmininkės pavaduotoja Christine Behle.
JAV vyriausybės uždarymas įsigaliojo spalio 1 dieną, kai respublikonai ir demokratai Kongrese nesugebėjo susitarti dėl laikinojo biudžeto.
Biudžeto įšaldymas tęsis tol, kol nebus priimtas laikinasis biudžetas – tokio sprendimo data lieka neaiški.
Dėl biudžeto įšaldymo JAV atlyginimo negaus 700 tūkst. federalinių darbuotojų. Vienintelės išimtys taikomos būtinoms paslaugoms, tokioms kaip oro eismo kontrolė, policija, pasienio apsauga ir ligoninių skubiosios pagalbos tarnybos.
Ankstesnių JAV biudžeto įšaldymų metu civiliniai šalies ginkluotųjų pajėgų darbuotojai buvo atleisti nuo mokėjimų sustabdymo, ir jų atlyginimai buvo mokami.
