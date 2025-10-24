Karas Ukrainoje. Rusija masiškai kaupia raketas: žiniasklaida atskleidė užsakymų mastą ir milijardines sumas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, pasiskundęs, kad jo derybos su Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
Europos Sąjunga taip pat pristatė naują sankcijų paketą, kuriuo siekiama spausti Rusiją nutraukti nesiliaujančią, trejus su puse metų trunkančią invaziją į kaimyninę šalį, kuri yra Vašingtono ir Briuselio sąjungininkė. Jis turėtų būti oficialiai priimtas ketvirtadienį.
D. Trumpas kelis mėnesius atidėliojo sankcijas Rusijai, tačiau jo kantrybė trūko po to, kai žlugo planai surengti dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu Budapešte.
„Kiekvieną kartą, kai kalbuosi su Vladimiru, turiu gerus pokalbius, o paskui jie niekur neveda“, – sakė D. Trumpas, atsakydamas į AFP žurnalisto klausimą Ovaliajame kabinete.
Tačiau D. Trumpas pridūrė, kad tikisi, jog „didžiulės sankcijos“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bus trumpalaikės. „Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – sakė jis kartu su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį vakare pareiškė, kad JAV vis dar nori susitikti su rusais, nepaisant sankcijų.
„Mes visada būsime suinteresuoti bendradarbiauti, jei bus galimybė pasiekti taiką“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Savo ruožtu Europos Sąjunga sutarė įvesti naujas priemones, kuriomis siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų dėl karo, sakė šiuo metu blokui pirmininkaujančios Danijos atstovas spaudai.
Šiuo paketu, jau 19-uoju nuo Kremliaus invazijos pradžios 2022 m., ES siekia išlaikyti spaudimą Rusijai, atsižvelgiant į D. Trumpo silpnėjantį taikos siekį ir Rusijos karo eskalavimą.
